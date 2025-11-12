Neymar dans la tourmente : "Il a le culot de se plaindre alors qu'il ne fout rien"

Neymar vit une période très difficile à Santos, où il a fait un retour attendu cette année. Remplacé la nuit dernière lors du match perdu contre Flamengo, il a pété les plombs.

L'attitude de Neymar au Brésil fait jaser. Depuis son retour à Santos en 2025, la star brésilienne a connu quelques hauts mais surtout beaucoup de bas, lui qui rêve de participer à la Coupe du Monde 2026 et faire ses adieux en beauté à la Seleçao.

Mais alors qu'il faisait son retour après deux mois de blessure, Neymar s'est totalement loupé contre Flamengo, et a ensuite pété les plombs lorsque son entraîneur l'a remplacé. L'ancien attaquant du Barça et du PSG a notamment jeté un gobelet vers son banc.

Neymar vers une triste fin ?

Selon le média brésilien Globo Esporte, pour le vestiaire de Santos, ce serait la goutte d'eau qui pourrait faire déborder le vase. Neymar aurait notamment tenu des propos très prétentieux à la mi-temps, réclamant de ses équipiers qu'ils "lui passent le ballon dans le dernier tiers", seule façon de marquer, selon lui.

La fracture est visible lors d'une phase en particulier : frustré par les longs ballons auxquels procédait son équipe, Neymar a sprinté jusqu'à son gardien sur un dégagement pour jouer court... et voir l'un de ses coéquipiers dégager le ballon loin devant et loin de lui.

Son attitude lors de son remplacement a rendu furieux l'ancien joueur des Corinthians, Neto, sur son émission Radio Craque Neto : "Il est remplacé et a le culot de se plaindre. Mais il n'a rien foutu, il est honteux", lance-t-il. "Ce type ne va pas sauver Santos, le club va descendre et ce sera la faute de Neymar et de son président".