"On travaille plus dur qu'en Allemagne" : les vérités de Thorgan Hazard sur sa forme physique

Photo: © photonews
Thorgan Hazard a joué un rôle clé dans la victoire d'Anderlecht contre le Club de Bruges. Il souligne l'intensité des entraînements et partage ses expériences avec l'équipe et le staff.

Alors qu'il avait livré une prestation très pauvre contre Charleroi, Thorgan Hazard s'est repris contre le Club de Bruges. Au-delà de son centre sur le but contre son camp de Brandon Mechele, l'ancien Diable Rouge a donné de sa personne contre les Blauw en Zwart. "Je suis dans une bonne période", confie-t-il à La Dernière Heure. "Je me sens physiquement bien, je me sens bien dans l'équipe et je n'ai pas de blessure".

Besnik Hasi a remarqué qu'à 32 ans, Hazard parcourt même plus de kilomètres qu'auparavant. Cette intensité physique a surpris le joueur lui-même. "Quand on vieillit, il faut travailler plus. Et c'est ce que nous faisons à Anderlecht, je peux vous l'assurer".

32 ans mais toujours le feu sacré

Il souligne que le club ne néglige aucun détail. "Nous travaillons en salle, nous faisons des exercices préventifs avant et après l'entraînement. Franchement, j'ai été surpris par la charge de travail dans ce club".

Thorgan Hazard a pourtant évolué pendant près de dix ans en Allemagne. "Ce n'est pas facile de travailler plus qu'en Bundesliga. Et pourtant, c'est le cas à Anderlecht. Nous avons un grand staff avec plusieurs entraîneurs physiques. Parfois, je dis que nous travaillons trop", sourit-il.

Des jours sans ? Il en connaîtra encore, comme tout joueur de football. Mais il relativise : "C'est vrai, à Charleroi, je n'étais pas au top. Mais même quand on joue mal, on peut marquer. Quand on est mauvais et que l'on marque quand même, les gens l'oublient, même si ça n'a pas été le cas cette fois-là".

