Tiens, qui revoilà : Vincent Kompany en visite à Anderlecht pour une grande occasion

Tiens, qui revoilà : Vincent Kompany en visite à Anderlecht pour une grande occasion
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4306

Vincent Kompany était de retour chez les Mauves aujourd'hui. Il a pris le temps de s'entretenir avec tout le monde.

Les regrets auront beau être éternels face à la manière avec laquelle Vincent Kompany a pris congé d'Anderlecht il y a maintenant plus de trois ans, la séparation n'a pas fait baisser l'amour de Vince the Prince pour son club de toujours.

Même entraîneur de la machine de guerre qu'est redevenu le Bayern Munich, Kompany continue de s'informer sur ce qu'il se trame chez les Mauves. Il l'a encore prouvé aujourd'hui, profitant de la trêve internationale pour se pointer à Neerpede.

A jamais reconnaissant envers la direction

Comme le rapporte Het Laatste Nieuws, l'enfant de la maison est passé dans la journée pour souhaiter bonne chance à Michael Verschueren et Kenneth Bornauw dans leurs nouvelles fonctions en ce premier jour officiel de mandat. Les deux hommes, ainsi que Marc Coucke, étaient déjà là lorsqu'Anderlecht a lancé Kompany dans ce rôle si particulier de joueur-entraîneur.

Le Sporting veut tourner la page de l'ère Vandenhaute, Vincent Kompany semble saluer ce vent d'air frais. Il a ainsi pris le temps de s'entretenir avec la nouvelle direction, mais aussi avec le noyau, dont il connaît encore quelques membres (on pense notamment à Marco Kana, Killian Sardella, Yari Verschaeren, Mario Stroeykens ou Colin Coosemans).

L'entraîneur à succès du Bayern était déjà censé assister au match contre le Club de Bruges de dimanche dernier, mais il n'a pas su rentrer à temps de Munich. Ce n'était que partie remise.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht

Plus de news

L'opération semble inévitable : un titulaire d'Anderlecht pourrait être absent pendant des mois

L'opération semble inévitable : un titulaire d'Anderlecht pourrait être absent pendant des mois

20:35
"À refaire, il choisirait peut-être l'Arabie Saoudite" : un coéquipier de Kevin De Bruyne fait grand bruit

"À refaire, il choisirait peut-être l'Arabie Saoudite" : un coéquipier de Kevin De Bruyne fait grand bruit

20:20
1
Officiel : depuis dix ans à Charleroi, il prolonge encore l'aventure dans le Pays Noir

Officiel : depuis dix ans à Charleroi, il prolonge encore l'aventure dans le Pays Noir

20:00
Virer Igor De Camargo pour relancer Yves Vanderhaeghe : les explications de Georges-Louis Bouchez

Virer Igor De Camargo pour relancer Yves Vanderhaeghe : les explications de Georges-Louis Bouchez

19:00
1
Wouter Vandenhaute quitte aussi son poste à la Pro League : voici son remplaçant

Wouter Vandenhaute quitte aussi son poste à la Pro League : voici son remplaçant

16:00
Des premières en vue ? Ces Diables qui pourraient profiter des nombreux forfaits pour s'illustrer

Des premières en vue ? Ces Diables qui pourraient profiter des nombreux forfaits pour s'illustrer

18:40
Ilay Camara n'a pas tourné le dos aux Diables par hasard : "Le Sénégal a un plan clair"

Ilay Camara n'a pas tourné le dos aux Diables par hasard : "Le Sénégal a un plan clair"

17:00
Un fait divers dramatique en marge d'un derby des Flandres

Un fait divers dramatique en marge d'un derby des Flandres

18:00
De la Belgique vers le Congo : la FIFA a officiellement tranché

De la Belgique vers le Congo : la FIFA a officiellement tranché

18:20
1
Un joueur de D1B en clinique de désintoxication ? Il nie fermement les faits

Un joueur de D1B en clinique de désintoxication ? Il nie fermement les faits

17:30
La nouvelle arme de Felice Mazzu : vers le retour d'une espèce en voie de disparition en Pro League ?

La nouvelle arme de Felice Mazzu : vers le retour d'une espèce en voie de disparition en Pro League ?

16:40
Cristiano Ronaldo commence à voir la fin approcher : "Il y aura des larmes"

Cristiano Ronaldo commence à voir la fin approcher : "Il y aura des larmes"

16:20
La Pro League temporise encore dans le dossier l'opposant à DAZN

La Pro League temporise encore dans le dossier l'opposant à DAZN

15:40
Marc Wilmots connaît sa sanction après avoir tenu des propos déplacés sur l'arbitrage

Marc Wilmots connaît sa sanction après avoir tenu des propos déplacés sur l'arbitrage

14:40
2
Quel statut pour Charles De Ketelaere en sélection ? "Je pense que l'entraîneur le voit aussi"

Quel statut pour Charles De Ketelaere en sélection ? "Je pense que l'entraîneur le voit aussi"

15:20
Les Francs Borains se séparent d'Igor De Camargo... et annoncent déjà son successeur !

Les Francs Borains se séparent d'Igor De Camargo... et annoncent déjà son successeur !

15:00
Enfin : l'Antwerp annonce la date d'ouverture de sa nouvelle tribune

Enfin : l'Antwerp annonce la date d'ouverture de sa nouvelle tribune

14:00
Amadou Onana prévient avant le déplacement au Kazakhstan : "Pas d'excuses"

Amadou Onana prévient avant le déplacement au Kazakhstan : "Pas d'excuses"

14:20
Sans Thibaut Courtois, qui sera entre les perches ? "J'opterais pour lui"

Sans Thibaut Courtois, qui sera entre les perches ? "J'opterais pour lui"

13:30
Kevin MacAllister, quatrième international argentin passé par la Pro League : vous rappelez-vous des autres?

Kevin MacAllister, quatrième international argentin passé par la Pro League : vous rappelez-vous des autres?

10:30
🎥 "Hans, va-t'en!" : DAZN dévoile les échanges entre Erik Lambrechts et Hans Vanaken

🎥 "Hans, va-t'en!" : DAZN dévoile les échanges entre Erik Lambrechts et Hans Vanaken

11:20
Marc Overmars va-t-il quitter l'Antwerp ?

Marc Overmars va-t-il quitter l'Antwerp ?

12:40
Neymar dans la tourmente : "Il a le culot de se plaindre alors qu'il ne fout rien"

Neymar dans la tourmente : "Il a le culot de se plaindre alors qu'il ne fout rien"

13:00
Arthur Vermeeren comparé à une vraie légende par l'un de ses anciens coachs

Arthur Vermeeren comparé à une vraie légende par l'un de ses anciens coachs

12:20
Le RWDM évite de justesse le pire mais va rester sous surveillance

Le RWDM évite de justesse le pire mais va rester sous surveillance

12:00
Des joueurs millionnaires grâce à deux matchs et un onze made in Pro League ? Le Congo joue très gros

Des joueurs millionnaires grâce à deux matchs et un onze made in Pro League ? Le Congo joue très gros

11:40
Le Diablotin le moins connu évolue pourtant en Espagne

Le Diablotin le moins connu évolue pourtant en Espagne

11:00
Triste histoire : un ex-jeune d'Anderlecht, Malines ou encore Charleroi sous bracelet électronique

Triste histoire : un ex-jeune d'Anderlecht, Malines ou encore Charleroi sous bracelet électronique

09:30
Le dossier DAZN au coeur de l'AG de la Pro League : voici les options sur la table

Le dossier DAZN au coeur de l'AG de la Pro League : voici les options sur la table

09:00
Une piste à oublier pour Philippe Clément : "Il n'est pas candidat"

Une piste à oublier pour Philippe Clément : "Il n'est pas candidat"

10:00
Les jeunes les plus chers du monde : Karetsas déjà à 30M€, Anderlecht bien représenté avec trois talents

Les jeunes les plus chers du monde : Karetsas déjà à 30M€, Anderlecht bien représenté avec trois talents

07:20
1
Un retour très attendu avec les Espoirs : "C'était le moment idéal"

Un retour très attendu avec les Espoirs : "C'était le moment idéal"

08:30
Un ex-compère d'Eden Hazard à Chelsea victime de soucis cardiaques : fin de carrière anticipée ?

Un ex-compère d'Eden Hazard à Chelsea victime de soucis cardiaques : fin de carrière anticipée ?

08:00
Plusieurs matchs de suspension pour Owen Maës après son carton rouge face à l'Antwerp ?

Plusieurs matchs de suspension pour Owen Maës après son carton rouge face à l'Antwerp ?

07:00
Étonnant : porté disparu, un joueur de Lokeren retrouvé... en Thaïlande

Étonnant : porté disparu, un joueur de Lokeren retrouvé... en Thaïlande

07:40
Voici la plus grande erreur commise par Wouter Vandenhaute à Anderlecht Analyse

Voici la plus grande erreur commise par Wouter Vandenhaute à Anderlecht

11/11

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 1-0 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 1-1 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved