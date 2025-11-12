Tiens, qui revoilà : Vincent Kompany en visite à Anderlecht pour une grande occasion

Vincent Kompany était de retour chez les Mauves aujourd'hui. Il a pris le temps de s'entretenir avec tout le monde.

Les regrets auront beau être éternels face à la manière avec laquelle Vincent Kompany a pris congé d'Anderlecht il y a maintenant plus de trois ans, la séparation n'a pas fait baisser l'amour de Vince the Prince pour son club de toujours.

Même entraîneur de la machine de guerre qu'est redevenu le Bayern Munich, Kompany continue de s'informer sur ce qu'il se trame chez les Mauves. Il l'a encore prouvé aujourd'hui, profitant de la trêve internationale pour se pointer à Neerpede.

A jamais reconnaissant envers la direction

Comme le rapporte Het Laatste Nieuws, l'enfant de la maison est passé dans la journée pour souhaiter bonne chance à Michael Verschueren et Kenneth Bornauw dans leurs nouvelles fonctions en ce premier jour officiel de mandat. Les deux hommes, ainsi que Marc Coucke, étaient déjà là lorsqu'Anderlecht a lancé Kompany dans ce rôle si particulier de joueur-entraîneur.

Le Sporting veut tourner la page de l'ère Vandenhaute, Vincent Kompany semble saluer ce vent d'air frais. Il a ainsi pris le temps de s'entretenir avec la nouvelle direction, mais aussi avec le noyau, dont il connaît encore quelques membres (on pense notamment à Marco Kana, Killian Sardella, Yari Verschaeren, Mario Stroeykens ou Colin Coosemans).

L'entraîneur à succès du Bayern était déjà censé assister au match contre le Club de Bruges de dimanche dernier, mais il n'a pas su rentrer à temps de Munich. Ce n'était que partie remise.