Un retour très attendu avec les Espoirs : "C'était le moment idéal"

Les U21 se préparent pour leur prochain match de qualification en vue de l'Euro 2027. Contre l'Autriche, un retour est à signaler : celui de Julien Duranville.

La Belgique est actuellement première de son groupe qualificatif pour l'Euro U21 2027, après un partage en Biélorussie, puis des victoires contre le Pays de Galles et le Danemark. Bien gérer le déplacement en Autriche serait synonyme de grand pas vers la qualification.

"L'Autriche a selon moi moins de qualité que le Danemark", estime Gill Swerts, l'entraîneur des U21, au micro de la RTBF. "Elle est très physique, avec un jeu très axial et beaucoup d'espaces sur les ailes. Si nous gagnons, ça nous fera 10 points en 4 matchs et l'Autriche sera presque éliminée. Nous serions en bonne position".

Les ailes seront donc l'une des clefs du match, et les Espoirs n'y manquent pas de qualité, malgré les absences de Moreira (repris en A), Mbangula ou encore Sabbe (blessés). Julien Duranville, notamment, a été repris après de longs mois d'absence pour blessure.

Duranville déjà rappelé, le bon choix ?

"Normalement, il devait revenir fin novembre, mais Julien a déjà joué deux matchs avec les U23 de Dortmund. C'est un joueur qui est doté de telles qualités individuelles qu'il peut toujours amener du danger dans la dernière demi-heure", estime Swerts. Dortmund espérera certainement que cette sélection n'arrive pas trop tôt, même si pour Gill Swerts, "c'était le bon moment".

La Belgique compte 7 points, contre 4 pour l'Autriche et le Danemark. Le Pays de Galles suit avec 3 unités, et la Biélorussie un point (pris contre les Diablotins). Le premier de chaque groupe ainsi que le meilleur des neuf deuxièmes se qualifient pour l'Euro 2027, qui se déroulera en Albanie et en Serbie. Les 8 autres deuxièmes disputeront des barrages.