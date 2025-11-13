Analyse De l'argent gaspillé à Anderlecht ? Olivier Renard devra rendre des comptes à la nouvelle direction

Johan Walckiers
Johan Walckiers, suiveur d'Anderlecht
| Commentaire
De l'argent gaspillé à Anderlecht ? Olivier Renard devra rendre des comptes à la nouvelle direction
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4306

Yasin Özcan (19) et Mihajlo Ilic (22) ont été recrutés cet été par Anderlecht avec de grandes attentes. Les jeunes défenseurs sont respectivement prêtés par Aston Villa et Bologne, mais pour l'instant, leurs contributions restent limitées au terrain d'entraînement.

Mihajlo Ilic n’a disputé que 64 minutes en match officiel, tandis que Yasin Özcan attend toujours ses débuts avec l’équipe A. C’est surprenant, car Özcan est considéré comme un prêt coûteux. Selon le réputé CIES Football Observatory, il possède déjà une valeur marchande estimée à 15,5 millions d’euros. Pourtant, Besnik Hasi s’en tient à son duo central de confiance, Lucas Hey et Marco Kana, et semble peu disposé à le modifier pour l’instant.

Qui intégrera l’équipe en cas de suspension de Hey ?

Lucas Hey a désormais quatre cartons jaunes et risque une suspension. Ce moment pourrait ouvrir la porte à l’un des deux joueurs prêtés, mais Hasi dispose également d’alternatives. N’Diaye et Augustinsson peuvent dépanner au centre de la défense, ce qui augmente encore la concurrence.

L’arrivée d’Özcan et d’Ilic était pourtant destinée à renforcer la défense après l’annonce de la retraite de Jan Vertonghen et le départ de Jan-Carlo Simic. Le directeur sportif Olivier Renard devait rapidement apporter expérience et profondeur à la ligne arrière, mais pour l’instant, cette mission semble échouer.

Özcan est un latéral gauche pour Hasi

Après le match de coupe contre Ninove, lors duquel Özcan n’a de nouveau pas joué, Hasi a donné des explications. "Il était prévu qu’il commence la seconde période”, a déclaré l’entraîneur. “Mais lorsque le match a basculé, nous avons décidé de ne pas le faire. Pour moi, Yasin n’est pas vraiment un défenseur central, plutôt un latéral gauche. Et à ce poste, nous avons suffisamment d’options.”

Cela explique pourquoi Özcan reste pour l’instant en dehors des plans. Hasi juge que son positionnement défensif n’est pas encore suffisant pour jouer au centre, alors que le poste de latéral est déjà surchargé. Il a toutefois insisté sur le fait que le jeune Turc travaille dur et est en bonne condition physique. Mais bon, il aurait fallu savoir dès le départ qu’il s’agissait d’un latéral gauche.

Totalement hors de forme à son arrivée

Mihajlo Ilic a également dû se remettre à niveau. Selon Hasi, les deux joueurs sont arrivés à Bruxelles “totalement hors de forme”, mais physiquement, ils sont désormais au niveau. Ils ont récemment joué avec les Futures contre Club NXT pour retrouver du rythme et se montrer.

La question reste de savoir si leur arrivée valait l’investissement. Deux joueurs prêtés avec très peu de temps de jeu, alors qu’Anderlecht reste dépendant des mêmes noms en défense : ce n’est pas le scénario envisagé par le club. Pour Olivier Renard, c’est aussi un problème, car les finances du club ne permettent pas de se permettre de tels joueurs s’ils ne jouent pas.

Lors de l’évaluation que Kenneth Bornauw effectuera dans les prochaines semaines, ce point sera certainement abordé. Cela influencera également le mercato hivernal, puisque l’effectif d’Anderlecht est déjà très large pour le seul championnat et la coupe. Il est donc probable qu’il n’y ait pas de place pour recruter davantage.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht

Plus de news

Quelle catastrophe : nouvelle blessure terrible et saison terminée pour Zinho Vanheusden

Quelle catastrophe : nouvelle blessure terrible et saison terminée pour Zinho Vanheusden

16:00
Triste nouvelle : l'Union pleure l'un de ses anciens joueurs, décédé à l'âge de 68 ans

Triste nouvelle : l'Union pleure l'un de ses anciens joueurs, décédé à l'âge de 68 ans

15:30
Pas assez bon pour Anderlecht mais bientôt repris avec l'Allemagne ? "C'est l'objectif ultime"

Pas assez bon pour Anderlecht mais bientôt repris avec l'Allemagne ? "C'est l'objectif ultime"

12:00
Un joueur dans chaque ligne, au moins : Bruges devra être fort pour ne pas se faire piller cet hiver

Un joueur dans chaque ligne, au moins : Bruges devra être fort pour ne pas se faire piller cet hiver

14:20
Deux grandes absences : voici les stades retenus pour accueillir l'Euro 2028

Deux grandes absences : voici les stades retenus pour accueillir l'Euro 2028

15:00
Un Anderlechtois se confie : "Tout arrêter ? La question m'a traversé l'esprit"

Un Anderlechtois se confie : "Tout arrêter ? La question m'a traversé l'esprit"

10:00
Souvenirs partagés pour Genk, Bruges, l'Union et l'Antwerp : voici l'arbitre de Kazakhstan - Belgique

Souvenirs partagés pour Genk, Bruges, l'Union et l'Antwerp : voici l'arbitre de Kazakhstan - Belgique

14:00
Dans le peloton de tête en Serie A, le Napoli de Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne pourrait changer de coach !

Dans le peloton de tête en Serie A, le Napoli de Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne pourrait changer de coach !

13:30
La révélation du début de saison ? "Si vous voulez voir un match agréable, c'est votre meilleure chance"

La révélation du début de saison ? "Si vous voulez voir un match agréable, c'est votre meilleure chance"

12:40
Prix de l'inclusion et du respect : deux projets wallons déclarés vainqueurs

Prix de l'inclusion et du respect : deux projets wallons déclarés vainqueurs

13:00
Pour jouer comme à l'Union, ou presque : Sébastien Pocognoli veut profiter d'une règle spécifique à la Ligue 1

Pour jouer comme à l'Union, ou presque : Sébastien Pocognoli veut profiter d'une règle spécifique à la Ligue 1

12:20
Un ancien Diable à l'assaut de l'Himalaya : "Tout ça a commencé par de simples randonnées" Interview

Un ancien Diable à l'assaut de l'Himalaya : "Tout ça a commencé par de simples randonnées"

11:40
1
Trop de prudence au Lotto Park ? "J'aurais préféré un discours à l'anderlechtoise"

Trop de prudence au Lotto Park ? "J'aurais préféré un discours à l'anderlechtoise"

07:00
2
Il n'avait jamais été appelé en équipe première à 23 ans : la trouvaille un peu forcée d'Ivan Leko

Il n'avait jamais été appelé en équipe première à 23 ans : la trouvaille un peu forcée d'Ivan Leko

11:00
Francis Amuzu de retour en Europe pour 2026 ? Il répond

Francis Amuzu de retour en Europe pour 2026 ? Il répond

09:30
"J'aurais adoré l'avoir avec nous" : les vérités de Gill Swerts sur la non-sélection de Mika Godts

"J'aurais adoré l'avoir avec nous" : les vérités de Gill Swerts sur la non-sélection de Mika Godts

11:20
En feu avec City...et avec les Diables ? Les raisons du retour en force de Jérémy Doku

En feu avec City...et avec les Diables ? Les raisons du retour en force de Jérémy Doku

10:30
Enfin des décisions dans l'intérêt de tous ? Le positionnement de DAZN qui rassure bon nombre de supporters

Enfin des décisions dans l'intérêt de tous ? Le positionnement de DAZN qui rassure bon nombre de supporters

08:30
Un ancien du Standard se souvient avec émotion : "À ce moment-là, j'étais le meilleur de l'équipe"

Un ancien du Standard se souvient avec émotion : "À ce moment-là, j'étais le meilleur de l'équipe"

08:00
Une décision logique : Rudi Garcia épargne le voyage au Kazakhstan à l'un de ses Diables

Une décision logique : Rudi Garcia épargne le voyage au Kazakhstan à l'un de ses Diables

09:00
"On travaille plus dur qu'en Allemagne" : les vérités de Thorgan Hazard sur sa forme physique

"On travaille plus dur qu'en Allemagne" : les vérités de Thorgan Hazard sur sa forme physique

21:40
Plus fort encore qu'Undav : la sélection de Kevin Mac Allister avec l'Argentine, une bénédiction pour l'Union

Plus fort encore qu'Undav : la sélection de Kevin Mac Allister avec l'Argentine, une bénédiction pour l'Union

07:40
L'opération semble inévitable : un titulaire d'Anderlecht pourrait être absent pendant des mois

L'opération semble inévitable : un titulaire d'Anderlecht pourrait être absent pendant des mois

20:35
Wout Faes arrogant ? "Certains ont l'impression qu'il se croit trop bon pour le championnat"

Wout Faes arrogant ? "Certains ont l'impression qu'il se croit trop bon pour le championnat"

07:20
Tiens, qui revoilà : Vincent Kompany en visite à Anderlecht pour une grande occasion

Tiens, qui revoilà : Vincent Kompany en visite à Anderlecht pour une grande occasion

19:30
Officialisée par la FIFA : la nouvelle que Matthieu Epolo attendait depuis des jours

Officialisée par la FIFA : la nouvelle que Matthieu Epolo attendait depuis des jours

23:00
Thomas Meunier prêt à tout pour les Diables au Kazakhstan : "J'en ai informé Rudi Garcia"

Thomas Meunier prêt à tout pour les Diables au Kazakhstan : "J'en ai informé Rudi Garcia"

22:30
L'ange gardien de la RAAL n'en finit plus de crever l'écran : une belle récompense pour Marcos Peano

L'ange gardien de la RAAL n'en finit plus de crever l'écran : une belle récompense pour Marcos Peano

21:20
Absent des Diables et des U21 alors qu'il n'est pas blessé : la raison de la non-sélection de Samuel Mbangula

Absent des Diables et des U21 alors qu'il n'est pas blessé : la raison de la non-sélection de Samuel Mbangula

22:00
Les retrouvailles, dix ans plus tard : les Diables face à un ancien espoir du Standard et du football belge

Les retrouvailles, dix ans plus tard : les Diables face à un ancien espoir du Standard et du football belge

21:00
Officiel : depuis dix ans à Charleroi, il prolonge encore l'aventure dans le Pays Noir

Officiel : depuis dix ans à Charleroi, il prolonge encore l'aventure dans le Pays Noir

20:00
"À refaire, il choisirait peut-être l'Arabie Saoudite" : un coéquipier de Kevin De Bruyne fait grand bruit

"À refaire, il choisirait peut-être l'Arabie Saoudite" : un coéquipier de Kevin De Bruyne fait grand bruit

20:20
1
Virer Igor De Camargo pour relancer Yves Vanderhaeghe : les explications de Georges-Louis Bouchez

Virer Igor De Camargo pour relancer Yves Vanderhaeghe : les explications de Georges-Louis Bouchez

19:00
1
Wouter Vandenhaute quitte aussi son poste à la Pro League : voici son remplaçant

Wouter Vandenhaute quitte aussi son poste à la Pro League : voici son remplaçant

12/11
Des premières en vue ? Ces Diables qui pourraient profiter des nombreux forfaits pour s'illustrer

Des premières en vue ? Ces Diables qui pourraient profiter des nombreux forfaits pour s'illustrer

18:40
Ilay Camara n'a pas tourné le dos aux Diables par hasard : "Le Sénégal a un plan clair"

Ilay Camara n'a pas tourné le dos aux Diables par hasard : "Le Sénégal a un plan clair"

17:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 1-0 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 1-1 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved