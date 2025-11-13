De l'argent gaspillé à Anderlecht ? Olivier Renard devra rendre des comptes à la nouvelle direction

Yasin Özcan (19) et Mihajlo Ilic (22) ont été recrutés cet été par Anderlecht avec de grandes attentes. Les jeunes défenseurs sont respectivement prêtés par Aston Villa et Bologne, mais pour l'instant, leurs contributions restent limitées au terrain d'entraînement.

Mihajlo Ilic n’a disputé que 64 minutes en match officiel, tandis que Yasin Özcan attend toujours ses débuts avec l’équipe A. C’est surprenant, car Özcan est considéré comme un prêt coûteux. Selon le réputé CIES Football Observatory, il possède déjà une valeur marchande estimée à 15,5 millions d’euros. Pourtant, Besnik Hasi s’en tient à son duo central de confiance, Lucas Hey et Marco Kana, et semble peu disposé à le modifier pour l’instant.

Qui intégrera l’équipe en cas de suspension de Hey ?

Lucas Hey a désormais quatre cartons jaunes et risque une suspension. Ce moment pourrait ouvrir la porte à l’un des deux joueurs prêtés, mais Hasi dispose également d’alternatives. N’Diaye et Augustinsson peuvent dépanner au centre de la défense, ce qui augmente encore la concurrence.

L’arrivée d’Özcan et d’Ilic était pourtant destinée à renforcer la défense après l’annonce de la retraite de Jan Vertonghen et le départ de Jan-Carlo Simic. Le directeur sportif Olivier Renard devait rapidement apporter expérience et profondeur à la ligne arrière, mais pour l’instant, cette mission semble échouer.

Özcan est un latéral gauche pour Hasi

Après le match de coupe contre Ninove, lors duquel Özcan n’a de nouveau pas joué, Hasi a donné des explications. "Il était prévu qu’il commence la seconde période”, a déclaré l’entraîneur. “Mais lorsque le match a basculé, nous avons décidé de ne pas le faire. Pour moi, Yasin n’est pas vraiment un défenseur central, plutôt un latéral gauche. Et à ce poste, nous avons suffisamment d’options.”

Cela explique pourquoi Özcan reste pour l’instant en dehors des plans. Hasi juge que son positionnement défensif n’est pas encore suffisant pour jouer au centre, alors que le poste de latéral est déjà surchargé. Il a toutefois insisté sur le fait que le jeune Turc travaille dur et est en bonne condition physique. Mais bon, il aurait fallu savoir dès le départ qu’il s’agissait d’un latéral gauche.

Totalement hors de forme à son arrivée

Mihajlo Ilic a également dû se remettre à niveau. Selon Hasi, les deux joueurs sont arrivés à Bruxelles “totalement hors de forme”, mais physiquement, ils sont désormais au niveau. Ils ont récemment joué avec les Futures contre Club NXT pour retrouver du rythme et se montrer.

La question reste de savoir si leur arrivée valait l’investissement. Deux joueurs prêtés avec très peu de temps de jeu, alors qu’Anderlecht reste dépendant des mêmes noms en défense : ce n’est pas le scénario envisagé par le club. Pour Olivier Renard, c’est aussi un problème, car les finances du club ne permettent pas de se permettre de tels joueurs s’ils ne jouent pas.

Lors de l’évaluation que Kenneth Bornauw effectuera dans les prochaines semaines, ce point sera certainement abordé. Cela influencera également le mercato hivernal, puisque l’effectif d’Anderlecht est déjà très large pour le seul championnat et la coupe. Il est donc probable qu’il n’y ait pas de place pour recruter davantage.