Deux cadres du Club de Bruges en route vers... un géant italien ?

Le Club de Bruges peut se préparer à un mercato estival bien rempli. Aleksandar Stankovic et Joel Ordonez font partie des joueurs les plus convoités, et leurs dossiers pourraient même se croiser.

Le Club de Bruges compte plusieurs joueurs dans son effectif susceptibles d’obtenir un transfert cet été. L’un d’eux est Aleksandar Stankovic, qui attire l’attention de clubs provenant quasiment de tous les grands championnats européens.

Tottenham et Newcastle se seraient également positionnés. Cependant, il n’est bien sûr pas encore certain qu’il quittera le Club de Bruges cet été. Un autre joueur qui pourrait envisager un départ est Joel Ordonez.

Ce dernier peut compter sur l’intérêt de l’Inter Milan, même si le grand club italien garde également un œil sur Aleksandar Stankovic. L’Inter avait vendu le milieu de terrain au Club de Bruges l’été dernier, avec une option de rachat.

L’Inter voit une opportunité unique : un dossier peut en influencer un autre

C’est à ce niveau que les deux dossiers se rejoignent. La Gazzetta dello Sport avance en effet une idée intéressante : l’Inter pourrait utiliser Aleksandar Stankovic pour faciliter un transfert définitif de Joel Ordonez.





L’option de rachat est fixée à 23 millions d’euros si l’Inter le récupère l’été prochain. En attendant une année supplémentaire, le montant passerait à 25 millions d’euros. L’Internazionale suit attentivement les prestations de Stankovic, mais pourrait choisir de ne lever l’option qu’en 2027, pour 25 millions.

Évidemment, cela serait lié à un accord autour d’Ordonez, car avec les départs annoncés de Francesco Acerbi et Stefan De Vrij, le poste de défenseur central constitue une priorité pour cet été.