Deux grandes absences : voici les stades retenus pour accueillir l'Euro 2028

L'UEFA a dévoilé les neuf stades sélectionnés pour accueillir l'Euro 2028. Anfield, l'antre de Liverpool, et Old Trafford, celui de Manchester United, n'y figurent pas.

Alors que les qualifications pour la Coupe du monde 2026 se terminent, les premiers préparatifs pour l'Euro 2028, qui se déroulera au Royaume-Uni et en Irlande, ont déjà commencé.

Cette semaine, l'UEFA a dévoilé les neuf stades sélectionnés pour accueillir l'événement. On retrouve six stades en Angleterre, un au Pays de Galles, un en Écosse et un en Irlande.

Les stades de Liverpool et de Manchester United niés

Cependant, à la surprise générale, deux antres mythiques du football anglais n'ont pas été choisis : Anfield Road, dont le terrain est jugé trop petit par l'UEFA et ne peut pas être agrandi en raison de la proximité des tribunes, et Old Trafford, le stade de Manchester United, qui nécessite de grands travaux.

D'une capacité de près de 75 000 places, le stade des Mancuniens aurait pourtant joué un rôle clé dans cet Euro 2028, mais son propriétaire n'a pas été en mesure d'assurer que les rénovations seraient terminées dans les délais.

En Angleterre, les stades retenus sont les suivants : Wembley, Tottenham Hotspur Stadium, l'Etihad Stadium (Manchester City), le Hill Dickinson Stadium (Everton), St James' Park (Newcastle United) et Villa Park. Les autres stades sont le Millennium Stadium (Cardiff), Hampden Park (Glasgow) et la Dublin Arena.