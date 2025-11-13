Il n'avait jamais été appelé en équipe première à 23 ans : la trouvaille un peu forcée d'Ivan Leko

Le weekend dernier, Matties Volckaert a débuté comme arrière droit avec Gand. Et avec la blessure de Paskotsi, il pourrait avoir encore plus d'opportunités.

Matisse Samoise était légèrement blessé, Jean-Kévin Duverne ainsi que Siebe Van Der Heyden n'étaient pas en état de jouer. Contre Genk, Ivan Leko a ainsi décidé de faire débuter Matties Volckaert à droite, lui qui n'avait jamais été repris en équipe première à 23 ans et évolue d'habitude comme défenseur central.

Pour ce joueur de l'équipe réserve, c'était évidemment un rêve devenu réalité. Avant le match, il ne pouvait pas refouler un stress bien légitime, mais s'en est bien sorti : “Les nerfs étaient finalement plutôt sous contrôle", sourit-il.

Du caractère après un début de match difficile

“Une fois le coup d'envoi donné, tu fais la part des choses et tu es totalement concentré. Mais entrer sur le terrain avec tous ces supporters, sachant que tu as toujours été dans le public, c'est fantastique, un rêve qui se réalise", poursuit Volckaert.

Avec un ballon dévié malencontreusement, le garçon a contribué au 0-1 de Genk : “C'était un moment douloureux et frustrant, mais il faut vite aller de l'avant. Dans l'ensemble, j'ai montré ce que je voulais montrer".

Mathias Delorge était fier de son jeune coéquipier : “Je lui avais dit de profiter. Et il l'a fait. Je donnerais à Volckaert un bon 8 pour son match, il a bien joué malgré ce but malheureux".