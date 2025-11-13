La discussion qu'Anthony Moris n'a pas oubliée avec Sébastien Pocognoli avant son départ...

La discussion qu'Anthony Moris n'a pas oubliée avec Sébastien Pocognoli avant son départ...
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Un peu plus d'un mois après la signature de Sébastien Pocognoli à l'AS Monaco, l'ancien gardien de l'Union SG, Anthony Moris, est revenu une nouvelle fois sur le départ du coach belge de la capitale belge.

Il n'a pas été surpris par le départ du Sérésien de l'Union Saint-Gilloise : "Non. Pour l’anecdote, lorsque l’Union était en stage à Tubize, j’avais expliqué ma situation à Poco, mon envie de rejoindre Al-Khaleej et de ne pas passer à côté de cette opportunité. Il m’avait répondu que son envie à lui, c’était que je reste, qu’on gagne à nouveau des trophées et qu’on découvre ensemble la Ligue des Champions."

"Je me souviens lui avoir dit : 'Coach, n’oublie pas une chose. Toi, tu as une facilité, celle de pouvoir capitaliser sur le moment présent, au contraire d’un joueur qui est soumis à des fenêtres de transfert. Dès que tu auras une offre, tu pourras partir'."

L'ex-portier unioniste n'a évidemment pas oublié ses paroles. Il a décidé de les rappeler à l'actuel entraîneur monégasque une fois son départ de Bruxelles acté : "Je n’ai pas manqué de lui rappeler notre conversation. Cela étant, il a eu raison de franchir le pas, tout autant que l’Union a été intelligente de coopérer."

Sébastien Pocognoli, un entraîneur spécial ?

Qu'est-ce qui faisait de Sébastien Pocognoli un entraîneur si spécial à l'Union SG ? Pour sa véritable première expérience en tant que T1, il a mis tout le monde d'accord avec un titre lors de sa première saison sur le banc saint-gillois. "C’est quelqu’un de très méticuleux, de très pointilleux et de très sûr de lui," souligne Anthony Moris.

"Il a ses idées, ses principes, ses valeurs, auxquelles il ne déroge pas. En début de saison, dans les moments difficiles, alors qu’on était en bas de classement, il nous disait : 'Les gars, continuez à me faire confiance et à travailler parce que moi, je vois des choses que vous ne voyez pas. Moi, je vous dis qu’on va jouer le titre'. Il est toujours resté calme et nous a transmis cette sérénité," conclut-il au micro de Sudinfo. Sébastien Pocognoli a désormais sept matchs avec l'AS Monaco à son actif. Le bilan est assez mitigé : trois victoires, deux nuls et deux défaites. Le coach belge a pour le moment toujours le crédit de sa direction qui est satisfaite de ses débuts.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Luxembourg - Allemagne en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (14/11).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Monaco
Luxembourg
Anthony Moris
Sébastien Pocognoli

Plus de news

🎥 Un joueur important de l'Union Saint-Gilloise enfin de retour à l'entraînement après sa blessure

🎥 Un joueur important de l'Union Saint-Gilloise enfin de retour à l'entraînement après sa blessure

20:00
Pour jouer comme à l'Union, ou presque : Sébastien Pocognoli veut profiter d'une règle spécifique à la Ligue 1

Pour jouer comme à l'Union, ou presque : Sébastien Pocognoli veut profiter d'une règle spécifique à la Ligue 1

12:20
Le Bayern de Vincent Kompany prêt à recruter Nathan De Cat ?

Le Bayern de Vincent Kompany prêt à recruter Nathan De Cat ?

19:00
Huit binationaux belges au Congo, comment l'expliquer ? L'ex-Diable Joris Kayembe donne son avis clair

Huit binationaux belges au Congo, comment l'expliquer ? L'ex-Diable Joris Kayembe donne son avis clair

18:30
Malgré l'intérêt espagnol, Genk prolonge un grand espoir du club et de la Belgique

Malgré l'intérêt espagnol, Genk prolonge un grand espoir du club et de la Belgique

18:00
Le Bayern en alerte : un autre grand d'Europe veut recruter Vincent Kompany cet été

Le Bayern en alerte : un autre grand d'Europe veut recruter Vincent Kompany cet été

17:30
Déjà l'effet Yves Vanderhaeghe ? Les Francs Borains battent une D1A pour sa première sur le banc

Déjà l'effet Yves Vanderhaeghe ? Les Francs Borains battent une D1A pour sa première sur le banc

17:00
🎥 Bientôt prête à l'emploi : les premières images de la nouvelle tribune 2 de l'Antwerp

🎥 Bientôt prête à l'emploi : les premières images de la nouvelle tribune 2 de l'Antwerp

16:30
Quelle catastrophe : nouvelle blessure terrible et saison terminée pour Zinho Vanheusden

Quelle catastrophe : nouvelle blessure terrible et saison terminée pour Zinho Vanheusden

16:00
1
Triste nouvelle : l'Union pleure l'un de ses anciens joueurs, décédé à l'âge de 68 ans

Triste nouvelle : l'Union pleure l'un de ses anciens joueurs, décédé à l'âge de 68 ans

15:30
Deux grandes absences : voici les stades retenus pour accueillir l'Euro 2028

Deux grandes absences : voici les stades retenus pour accueillir l'Euro 2028

15:00
De l'argent gaspillé à Anderlecht ? Olivier Renard devra rendre des comptes à la nouvelle direction Analyse

De l'argent gaspillé à Anderlecht ? Olivier Renard devra rendre des comptes à la nouvelle direction

14:40
Souvenirs partagés pour Genk, Bruges, l'Union et l'Antwerp : voici l'arbitre de Kazakhstan - Belgique

Souvenirs partagés pour Genk, Bruges, l'Union et l'Antwerp : voici l'arbitre de Kazakhstan - Belgique

14:00
Un joueur dans chaque ligne, au moins : Bruges devra être fort pour ne pas se faire piller cet hiver

Un joueur dans chaque ligne, au moins : Bruges devra être fort pour ne pas se faire piller cet hiver

14:20
Dans le peloton de tête en Serie A, le Napoli de Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne pourrait changer de coach !

Dans le peloton de tête en Serie A, le Napoli de Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne pourrait changer de coach !

13:30
Prix de l'inclusion et du respect : deux projets wallons déclarés vainqueurs

Prix de l'inclusion et du respect : deux projets wallons déclarés vainqueurs

13:00
La révélation du début de saison ? "Si vous voulez voir un match agréable, c'est votre meilleure chance"

La révélation du début de saison ? "Si vous voulez voir un match agréable, c'est votre meilleure chance"

12:40
"J'aurais adoré l'avoir avec nous" : les vérités de Gill Swerts sur la non-sélection de Mika Godts

"J'aurais adoré l'avoir avec nous" : les vérités de Gill Swerts sur la non-sélection de Mika Godts

11:20
Un ancien Diable à l'assaut de l'Himalaya : "Tout ça a commencé par de simples randonnées" Interview

Un ancien Diable à l'assaut de l'Himalaya : "Tout ça a commencé par de simples randonnées"

11:40
1
Pas assez bon pour Anderlecht mais bientôt repris avec l'Allemagne ? "C'est l'objectif ultime"

Pas assez bon pour Anderlecht mais bientôt repris avec l'Allemagne ? "C'est l'objectif ultime"

12:00
Il n'avait jamais été appelé en équipe première à 23 ans : la trouvaille un peu forcée d'Ivan Leko

Il n'avait jamais été appelé en équipe première à 23 ans : la trouvaille un peu forcée d'Ivan Leko

11:00
En feu avec City...et avec les Diables ? Les raisons du retour en force de Jérémy Doku

En feu avec City...et avec les Diables ? Les raisons du retour en force de Jérémy Doku

10:30
Un Anderlechtois se confie : "Tout arrêter ? La question m'a traversé l'esprit"

Un Anderlechtois se confie : "Tout arrêter ? La question m'a traversé l'esprit"

10:00
Une décision logique : Rudi Garcia épargne le voyage au Kazakhstan à l'un de ses Diables

Une décision logique : Rudi Garcia épargne le voyage au Kazakhstan à l'un de ses Diables

09:00
Francis Amuzu de retour en Europe pour 2026 ? Il répond

Francis Amuzu de retour en Europe pour 2026 ? Il répond

09:30
Enfin des décisions dans l'intérêt de tous ? Le positionnement de DAZN qui rassure bon nombre de supporters

Enfin des décisions dans l'intérêt de tous ? Le positionnement de DAZN qui rassure bon nombre de supporters

08:30
Un ancien du Standard se souvient avec émotion : "À ce moment-là, j'étais le meilleur de l'équipe"

Un ancien du Standard se souvient avec émotion : "À ce moment-là, j'étais le meilleur de l'équipe"

08:00
Plus fort encore qu'Undav : la sélection de Kevin Mac Allister avec l'Argentine, une bénédiction pour l'Union

Plus fort encore qu'Undav : la sélection de Kevin Mac Allister avec l'Argentine, une bénédiction pour l'Union

07:40
Wout Faes arrogant ? "Certains ont l'impression qu'il se croit trop bon pour le championnat"

Wout Faes arrogant ? "Certains ont l'impression qu'il se croit trop bon pour le championnat"

07:20
Trop de prudence au Lotto Park ? "J'aurais préféré un discours à l'anderlechtoise"

Trop de prudence au Lotto Park ? "J'aurais préféré un discours à l'anderlechtoise"

07:00
2
Thomas Meunier prêt à tout pour les Diables au Kazakhstan : "J'en ai informé Rudi Garcia"

Thomas Meunier prêt à tout pour les Diables au Kazakhstan : "J'en ai informé Rudi Garcia"

22:30
Officialisée par la FIFA : la nouvelle que Matthieu Epolo attendait depuis des jours

Officialisée par la FIFA : la nouvelle que Matthieu Epolo attendait depuis des jours

23:00
Absent des Diables et des U21 alors qu'il n'est pas blessé : la raison de la non-sélection de Samuel Mbangula

Absent des Diables et des U21 alors qu'il n'est pas blessé : la raison de la non-sélection de Samuel Mbangula

22:00
"On travaille plus dur qu'en Allemagne" : les vérités de Thorgan Hazard sur sa forme physique

"On travaille plus dur qu'en Allemagne" : les vérités de Thorgan Hazard sur sa forme physique

21:40
L'ange gardien de la RAAL n'en finit plus de crever l'écran : une belle récompense pour Marcos Peano

L'ange gardien de la RAAL n'en finit plus de crever l'écran : une belle récompense pour Marcos Peano

21:20
Les retrouvailles, dix ans plus tard : les Diables face à un ancien espoir du Standard et du football belge

Les retrouvailles, dix ans plus tard : les Diables face à un ancien espoir du Standard et du football belge

21:00

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 12
Paris FC Paris FC 0-1 Rennes Rennes
Marseille Marseille 3-0 Brest Brest
Le Havre Le Havre 1-1 Nantes Nantes
Monaco Monaco 1-4 Lens Lens
Lorient Lorient 1-1 Toulouse Toulouse
Metz Metz 2-1 Nice Nice
Strasbourg Strasbourg 2-0 Lille OSC Lille OSC
Angers Angers 2-0 Auxerre Auxerre
Lyon Lyon 2-3 PSG PSG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved