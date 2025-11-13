La discussion qu'Anthony Moris n'a pas oubliée avec Sébastien Pocognoli avant son départ...

Un peu plus d'un mois après la signature de Sébastien Pocognoli à l'AS Monaco, l'ancien gardien de l'Union SG, Anthony Moris, est revenu une nouvelle fois sur le départ du coach belge de la capitale belge.

Il n'a pas été surpris par le départ du Sérésien de l'Union Saint-Gilloise : "Non. Pour l’anecdote, lorsque l’Union était en stage à Tubize, j’avais expliqué ma situation à Poco, mon envie de rejoindre Al-Khaleej et de ne pas passer à côté de cette opportunité. Il m’avait répondu que son envie à lui, c’était que je reste, qu’on gagne à nouveau des trophées et qu’on découvre ensemble la Ligue des Champions."

"Je me souviens lui avoir dit : 'Coach, n’oublie pas une chose. Toi, tu as une facilité, celle de pouvoir capitaliser sur le moment présent, au contraire d’un joueur qui est soumis à des fenêtres de transfert. Dès que tu auras une offre, tu pourras partir'."

L'ex-portier unioniste n'a évidemment pas oublié ses paroles. Il a décidé de les rappeler à l'actuel entraîneur monégasque une fois son départ de Bruxelles acté : "Je n’ai pas manqué de lui rappeler notre conversation. Cela étant, il a eu raison de franchir le pas, tout autant que l’Union a été intelligente de coopérer."

Sébastien Pocognoli, un entraîneur spécial ?

Qu'est-ce qui faisait de Sébastien Pocognoli un entraîneur si spécial à l'Union SG ? Pour sa véritable première expérience en tant que T1, il a mis tout le monde d'accord avec un titre lors de sa première saison sur le banc saint-gillois. "C’est quelqu’un de très méticuleux, de très pointilleux et de très sûr de lui," souligne Anthony Moris.





"Il a ses idées, ses principes, ses valeurs, auxquelles il ne déroge pas. En début de saison, dans les moments difficiles, alors qu’on était en bas de classement, il nous disait : 'Les gars, continuez à me faire confiance et à travailler parce que moi, je vois des choses que vous ne voyez pas. Moi, je vous dis qu’on va jouer le titre'. Il est toujours resté calme et nous a transmis cette sérénité," conclut-il au micro de Sudinfo. Sébastien Pocognoli a désormais sept matchs avec l'AS Monaco à son actif. Le bilan est assez mitigé : trois victoires, deux nuls et deux défaites. Le coach belge a pour le moment toujours le crédit de sa direction qui est satisfaite de ses débuts.