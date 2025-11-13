Le Bayern de Vincent Kompany prêt à recruter Nathan De Cat ?

Le Bayern de Vincent Kompany prêt à recruter Nathan De Cat ?
Photo: © photonews
Ce n'est pas une surprise, Nathan De Cat attire les convoitises en Europe. Le jeune crack de 17 ans actuellement en grande forme du côté d'Anderlecht serait suivi par deux géants allemands.

Le Bayern et le Borussia Dortmund se seraient renseignés sur le milieu central belge. Le joueur serait même une cible privilégiée des dirigeants bavarois qui verraient en lui le futur successeur de Leon Goretzka selon le journaliste Sky Sport Florian Plettenberg. Un transfert lors du prochain mercato estival serait envisagé.

Le BVB est au courant de l’intérêt munichois et suit de près le dossier. Nathan De Cat est actuellement estimé à 7 millions d'euros sur Transfermarkt, mais Anderlecht aimerait certainement récupérer une somme bien supérieure en cas de départ de sa jeune pépite.

En ce moment, le natif de Vilvorde est loin de penser à son avenir. Il s'apprête à faire son entrée en matière avec la Belgique au Mondial U17. La jeune équipe affrontera le Portugal en 1/16e de finale ce vendredi à 13h30 au Qatar.

Sous contrat jusqu'en juin 2027

Nathan De Cat est actuellement encore sous contrat avec le club bruxellois jusqu'en juin 2027. À son jeune âge, il aura intérêt à être prudent sur le choix de sa future destination. La question se pose également, est-il réellement le bon moment pour partir l'été prochain ou ne serait-ce pas mieux de rester encore un peu dans son club formateur ?

À seulement 17 ans, il est un cadre du Sporting d'Anderlecht. Depuis le début d'exercice, il a déjà pris part à un total de 19 rencontres toutes compétitions confondues.

