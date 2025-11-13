Pas assez bon pour Anderlecht mais bientôt repris avec l'Allemagne ? "C'est l'objectif ultime"

Jusqu'il y a encore deux ans, Timon Wellenreuther appartenait encore à Anderlecht. Depuis, la gardien allemand est rentré dans le coeur des supporters de Feyenoord.

Au Lotto Park, Timon Wellenreuther n'avait pas laissé des souvenirs impérissables. Il faisait même plus parler de lui pour ses déclarations suite à sa frustration de ne pas être le numéro un que pour ses prestations sur le terrain.

Bloqué par Hendrik Van Crombrugge, il a définitivement lâché l'affaire lorsque Bart Verbruggen a commencé à faire parler de lui. Prêté à Willem II puis à Feyenoord, Wellenreuther été définitivement cédé pour un million en juillet 2023. Il en vaut aujourd'hui six fois plus.

Comme un poisson dans l'eau à Rotterdam

Il faut dire qu'à Feyenoord, l'ancien gardien d'Anderlecht s'est immédiatement imposé. Ce weekend, il a même été fêté par le club pour son centième match sous les couleurs de Rotterdammers.

𝟏𝟎𝟎x Timon Wellenreuther ⛔️⚪️⚫️ pic.twitter.com/38Lu6Bvr6B — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) November 11, 2025

Cet été, on lui avait pourtant dit qu'il serait la doublure de Justin Bijlow. "Je ne m'y attendais pas du tout et j'ai été surpris, mais dans le football, on peut avoir des surprises tous les jours", explique-t-il dans l'interview accordée à ESPN.

Il a finalement conservé sa place et est à la tête de la défense la moins perméable d'Eredivisie : "J'étais prêt depuis le début. Si on l'est, on le mérite". Timon Wellenreuther rêve désormais haut et fort de la Mannschäft. Le garçon a été sélectionné jusque chez les U21 allemands et veut la cerise sur le gateau : "C'est le rêve de tout le monde, y compris le mien. C'est l'objectif ultime", sourit-il.