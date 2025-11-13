Quelle catastrophe : nouvelle blessure terrible et saison terminée pour Zinho Vanheusden

Quelle catastrophe : nouvelle blessure terrible et saison terminée pour Zinho Vanheusden
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Blessé une première fois en début de saison avec Marbella, puis revenu dans le groupe, Zinho Vanheusden s'est infligé la troisième déchirure des ligaments croisés de sa carrière. Sa saison est terminée, et son moral en prend à nouveau un sérieux coup.

Loin des regards en Belgique, Zinho Vanheusden s'est entraîné avec le FC Marbella, club de troisième division espagnole, durant l'été. Avant le début de la saison, le club du sud du pays lui a finalement permis de signer un contrat et d'intégrer l'équipe première.

Titulaire lors des deux premières journées, l'ancien défenseur central du Standard et de Malines avait ensuite été écarté du groupe pendant un mois en raison d'un œdème osseux au genou gauche.

Nouvelle rupture des ligaments croisés pour Zinho Vanheusden

De retour le 11 octobre, Zinho Vanheusden a pu enchaîner trois matchs et demi avant de se blesser à nouveau avec Marbella. Mais cette fois, le constat est beaucoup plus grave.

En effet, nos confrères néerlandophones de Het Laatste Nieuws révèlent que Zinho Vanheusden s'est occasionné la troisième déchirure des ligaments croisés de sa carrière.

Le voilà donc à nouveau sur la touche pour un bon moment, et sa saison 2025-2026 est évidemment terminée. Le calvaire se poursuit pour l'ancien Rouche, qui ne sera décidément jamais tranquille.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
KV Malines
Zinho Vanheusden

Plus de news

Triste nouvelle : l'Union pleure l'un de ses anciens joueurs, décédé à l'âge de 68 ans

Triste nouvelle : l'Union pleure l'un de ses anciens joueurs, décédé à l'âge de 68 ans

15:30
De l'argent gaspillé à Anderlecht ? Olivier Renard devra rendre des comptes à la nouvelle direction Analyse

De l'argent gaspillé à Anderlecht ? Olivier Renard devra rendre des comptes à la nouvelle direction

14:40
Un joueur dans chaque ligne, au moins : Bruges devra être fort pour ne pas se faire piller cet hiver

Un joueur dans chaque ligne, au moins : Bruges devra être fort pour ne pas se faire piller cet hiver

14:20
Deux grandes absences : voici les stades retenus pour accueillir l'Euro 2028

Deux grandes absences : voici les stades retenus pour accueillir l'Euro 2028

15:00
Souvenirs partagés pour Genk, Bruges, l'Union et l'Antwerp : voici l'arbitre de Kazakhstan - Belgique

Souvenirs partagés pour Genk, Bruges, l'Union et l'Antwerp : voici l'arbitre de Kazakhstan - Belgique

14:00
Dans le peloton de tête en Serie A, le Napoli de Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne pourrait changer de coach !

Dans le peloton de tête en Serie A, le Napoli de Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne pourrait changer de coach !

13:30
La révélation du début de saison ? "Si vous voulez voir un match agréable, c'est votre meilleure chance"

La révélation du début de saison ? "Si vous voulez voir un match agréable, c'est votre meilleure chance"

12:40
Un ancien du Standard se souvient avec émotion : "À ce moment-là, j'étais le meilleur de l'équipe"

Un ancien du Standard se souvient avec émotion : "À ce moment-là, j'étais le meilleur de l'équipe"

08:00
Prix de l'inclusion et du respect : deux projets wallons déclarés vainqueurs

Prix de l'inclusion et du respect : deux projets wallons déclarés vainqueurs

13:00
Pas assez bon pour Anderlecht mais bientôt repris avec l'Allemagne ? "C'est l'objectif ultime"

Pas assez bon pour Anderlecht mais bientôt repris avec l'Allemagne ? "C'est l'objectif ultime"

12:00
Pour jouer comme à l'Union, ou presque : Sébastien Pocognoli veut profiter d'une règle spécifique à la Ligue 1

Pour jouer comme à l'Union, ou presque : Sébastien Pocognoli veut profiter d'une règle spécifique à la Ligue 1

12:20
Un ancien Diable à l'assaut de l'Himalaya : "Tout ça a commencé par de simples randonnées" Interview

Un ancien Diable à l'assaut de l'Himalaya : "Tout ça a commencé par de simples randonnées"

11:40
1
Il n'avait jamais été appelé en équipe première à 23 ans : la trouvaille un peu forcée d'Ivan Leko

Il n'avait jamais été appelé en équipe première à 23 ans : la trouvaille un peu forcée d'Ivan Leko

11:00
"J'aurais adoré l'avoir avec nous" : les vérités de Gill Swerts sur la non-sélection de Mika Godts

"J'aurais adoré l'avoir avec nous" : les vérités de Gill Swerts sur la non-sélection de Mika Godts

11:20
Un Anderlechtois se confie : "Tout arrêter ? La question m'a traversé l'esprit"

Un Anderlechtois se confie : "Tout arrêter ? La question m'a traversé l'esprit"

10:00
En feu avec City...et avec les Diables ? Les raisons du retour en force de Jérémy Doku

En feu avec City...et avec les Diables ? Les raisons du retour en force de Jérémy Doku

10:30
Francis Amuzu de retour en Europe pour 2026 ? Il répond

Francis Amuzu de retour en Europe pour 2026 ? Il répond

09:30
Enfin des décisions dans l'intérêt de tous ? Le positionnement de DAZN qui rassure bon nombre de supporters

Enfin des décisions dans l'intérêt de tous ? Le positionnement de DAZN qui rassure bon nombre de supporters

08:30
Une décision logique : Rudi Garcia épargne le voyage au Kazakhstan à l'un de ses Diables

Une décision logique : Rudi Garcia épargne le voyage au Kazakhstan à l'un de ses Diables

09:00
Plus fort encore qu'Undav : la sélection de Kevin Mac Allister avec l'Argentine, une bénédiction pour l'Union

Plus fort encore qu'Undav : la sélection de Kevin Mac Allister avec l'Argentine, une bénédiction pour l'Union

07:40
Trop de prudence au Lotto Park ? "J'aurais préféré un discours à l'anderlechtoise"

Trop de prudence au Lotto Park ? "J'aurais préféré un discours à l'anderlechtoise"

07:00
2
Wout Faes arrogant ? "Certains ont l'impression qu'il se croit trop bon pour le championnat"

Wout Faes arrogant ? "Certains ont l'impression qu'il se croit trop bon pour le championnat"

07:20
Officialisée par la FIFA : la nouvelle que Matthieu Epolo attendait depuis des jours

Officialisée par la FIFA : la nouvelle que Matthieu Epolo attendait depuis des jours

23:00
Thomas Meunier prêt à tout pour les Diables au Kazakhstan : "J'en ai informé Rudi Garcia"

Thomas Meunier prêt à tout pour les Diables au Kazakhstan : "J'en ai informé Rudi Garcia"

22:30
"On travaille plus dur qu'en Allemagne" : les vérités de Thorgan Hazard sur sa forme physique

"On travaille plus dur qu'en Allemagne" : les vérités de Thorgan Hazard sur sa forme physique

21:40
L'ange gardien de la RAAL n'en finit plus de crever l'écran : une belle récompense pour Marcos Peano

L'ange gardien de la RAAL n'en finit plus de crever l'écran : une belle récompense pour Marcos Peano

21:20
Absent des Diables et des U21 alors qu'il n'est pas blessé : la raison de la non-sélection de Samuel Mbangula

Absent des Diables et des U21 alors qu'il n'est pas blessé : la raison de la non-sélection de Samuel Mbangula

22:00
L'opération semble inévitable : un titulaire d'Anderlecht pourrait être absent pendant des mois

L'opération semble inévitable : un titulaire d'Anderlecht pourrait être absent pendant des mois

20:35
Les retrouvailles, dix ans plus tard : les Diables face à un ancien espoir du Standard et du football belge

Les retrouvailles, dix ans plus tard : les Diables face à un ancien espoir du Standard et du football belge

21:00
Officiel : depuis dix ans à Charleroi, il prolonge encore l'aventure dans le Pays Noir

Officiel : depuis dix ans à Charleroi, il prolonge encore l'aventure dans le Pays Noir

20:00
"À refaire, il choisirait peut-être l'Arabie Saoudite" : un coéquipier de Kevin De Bruyne fait grand bruit

"À refaire, il choisirait peut-être l'Arabie Saoudite" : un coéquipier de Kevin De Bruyne fait grand bruit

20:20
1
Tiens, qui revoilà : Vincent Kompany en visite à Anderlecht pour une grande occasion

Tiens, qui revoilà : Vincent Kompany en visite à Anderlecht pour une grande occasion

19:30
Marc Wilmots connaît sa sanction après avoir tenu des propos déplacés sur l'arbitrage

Marc Wilmots connaît sa sanction après avoir tenu des propos déplacés sur l'arbitrage

12/11
3
Virer Igor De Camargo pour relancer Yves Vanderhaeghe : les explications de Georges-Louis Bouchez

Virer Igor De Camargo pour relancer Yves Vanderhaeghe : les explications de Georges-Louis Bouchez

19:00
1
Des premières en vue ? Ces Diables qui pourraient profiter des nombreux forfaits pour s'illustrer

Des premières en vue ? Ces Diables qui pourraient profiter des nombreux forfaits pour s'illustrer

18:40
Un fait divers dramatique en marge d'un derby des Flandres

Un fait divers dramatique en marge d'un derby des Flandres

18:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-2 OH Louvain OH Louvain
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 FC Bruges FC Bruges
STVV STVV 1-0 Standard Standard
La Gantoise La Gantoise 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Malines KV Malines 1-1 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved