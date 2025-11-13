Quelle catastrophe : nouvelle blessure terrible et saison terminée pour Zinho Vanheusden

Blessé une première fois en début de saison avec Marbella, puis revenu dans le groupe, Zinho Vanheusden s'est infligé la troisième déchirure des ligaments croisés de sa carrière. Sa saison est terminée, et son moral en prend à nouveau un sérieux coup.

Loin des regards en Belgique, Zinho Vanheusden s'est entraîné avec le FC Marbella, club de troisième division espagnole, durant l'été. Avant le début de la saison, le club du sud du pays lui a finalement permis de signer un contrat et d'intégrer l'équipe première.

Titulaire lors des deux premières journées, l'ancien défenseur central du Standard et de Malines avait ensuite été écarté du groupe pendant un mois en raison d'un œdème osseux au genou gauche.

Nouvelle rupture des ligaments croisés pour Zinho Vanheusden

De retour le 11 octobre, Zinho Vanheusden a pu enchaîner trois matchs et demi avant de se blesser à nouveau avec Marbella. Mais cette fois, le constat est beaucoup plus grave.

En effet, nos confrères néerlandophones de Het Laatste Nieuws révèlent que Zinho Vanheusden s'est occasionné la troisième déchirure des ligaments croisés de sa carrière.

Le voilà donc à nouveau sur la touche pour un bon moment, et sa saison 2025-2026 est évidemment terminée. Le calvaire se poursuit pour l'ancien Rouche, qui ne sera décidément jamais tranquille.