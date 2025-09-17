Il ne sera jamais tranquille : déjà un problème physique pour Zinho Vanheusden à Marbella

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Zinho Vanheusden a joué les deux premiers matchs de la saison avec le FC Marbella, mais n'a pas participé au troisième. Le défenseur central belge est blessé.

Zinho Vanheusden cherche à retrouver les joies du football. Après avoir quitté la Belgique, le défenseur central s'est engagé au FC Marbella, en D3 espagnole, après une période de test.

Les débuts étaient prometteurs pour le joueur de 26 ans, puisqu'il a disputé l'intégralité des deux premiers matchs de la saison. Mais contre Ibiza, il y a quatre jours, l'ancien défenseur du Standard n'était pas sur la feuille de match.

Zinho Vanheusden s'est blessé avec Marbella

Il en sera de même pour la quatrième journée de championnat, que le Marbella FC disputera contre Tarazona ce dimanche. La raison est simple : il est blessé.

"Le Marbella Football Club rapporte que le joueur Zinho Vanheusden souffre d'un œdème osseux au genou gauche. Le verdict final est en attente", a déclaré le club ce mercredi.

Une nouvelle mésaventure pour l'arrière central, qui pensait qu'évoluer à un niveau inférieur pourrait limiter les blessures. Visiblement, ce n’est pas encore gagné.