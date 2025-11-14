Chaos au Cameroun : ça sent la fin pour Marc Brys, qui trace déjà son futur

Le Cameroun ne participera pas à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. La défaite 0-1 contre le Congo à Rabat, ce 13 novembre, a mis un terme définitif au rêve des Lions Indomptables et provoqué une grande frustration parmi les supporters.

Le Cameroun de Marc Brys ne participera pas à la Coupe du monde 2026. Ce jeudi soir, les Lions Indomptables ont été battus dans les dernières minutes par la République démocratique du Congo, sur un but de l'ancien défenseur d'Anderlecht Chancel Mbemba, capitaine des Léopards.

Cet échec est particulièrement mal perçu au Cameroun et a plusieurs causes. Outre la performance décevante des joueurs, la fédération camerounaise (Fecafoot), le ministère des Sports et le sélectionneur Marc Brys sont également pointés du doigt par les supporters.

Nommé en 2024, Marc Brys est sous pression depuis le premier jour au Cameroun. Sa relation avec la Fecafoot et le conflit ministériel opposant Samuel Eto’o à Narcisse Mouelle Kombi ont créé un environnement de travail tendu. Selon les observateurs, cette situation a eu un impact négatif sur les résultats de l’équipe nationale.

Marc Brys, proche du départ, a déjà préparé son avenir

Le ministère des Sports a soutenu Brys en lui accordant de larges prérogatives, mais cela aurait, selon ses détracteurs, nourri un sentiment de supériorité chez l’entraîneur. Marc Brys a en outre affirmé qu’il ne devait rendre des comptes qu’au ministre, exacerbant encore les tensions avec la Fecafoot.

En raison de cet échec sur le terrain et des problèmes internes, Marc Brys devrait prochainement être démis de ses fonctions de sélectionneur. Le Cameroun se concentre désormais sur les qualifications pour la Coupe du monde 2030, avec l’ambition pour la fédération, le coach et les joueurs de repartir sur de nouvelles bases. Brys, de son côté, s'est rapproché du FC Barcelone pour sans doute déjà préparer son futur.