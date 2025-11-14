Frustré, ce grand talent espagnol va écourter son prêt en Pro League et retourner en Angleterre

La situation d'Antonio Cordero à Westerlo est délicate. Le jeune attaquant joue très peu et pourrait être rappelé par Newcastle, qui le prête sans option d'achat, dès cet hiver.

Cet été, Westerlo avait officialisé le prêt d'Antonio Cordero, jeune ailier gauche espagnol de 19 ans loué sans option d'achat par Newcastle United. Il y a désormais de moins en moins de chances que ce prêt aille à son terme.

En effet, l'international U19 espagnol bénéficie actuellement d'un temps de jeu très limité en Jupiler Pro League : il n'a pas commencé le moindre match et est monté au jeu à six reprises, pour un faible total de 83 minutes de jeu.

Newcastle va rappeler Antonio Cordero

Sa situation inquiète Newcastle, qui nourrissait d'attentes différentes quant à ce prêt. Les Magpies rêvaient d'un scénario à la Luka Vuskovic, qui avait crevé l'écran l'année dernière, avant que Tottenham ne débourse près de 15 millions d'euros pour le recruter.

Ces dernières semaines, Antonio Cordero ne figurait même pas dans le groupe d'Issame Charaï. Le jeune Espagnol n'a pris place sur la feuille de match qu'à une reprise lors des quatre derniers matchs : il était monté au jeu pour les deux dernières minutes contre Dender. Il serait, d'ailleurs, très frustré de sa situation.

Selon The Chronicle, spécialisé dans les informations sur Newcastle United, le prêt d'Antonio Cordero va donc être écourté. Eddie Howe, l'entraîneur des Magpies, aimerait le voir à l'œuvre, avant de très probablement le prêter à nouveau, en s'assurant cette fois que son temps de jeu soit plus conséquent.