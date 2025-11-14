Gill Swerts privé de cinq titulaires : pourquoi les Diablotins jouent une rencontre capitale ce vendredi soir

Gill Swerts privé de cinq titulaires : pourquoi les Diablotins jouent une rencontre capitale ce vendredi soir
Photo: © photonews
Les Diablotins pourraient prendre une grande option sur la qualification à l'Euro U21 en cas de victoire en Autriche, ce vendredi soir. Une rencontre pour laquelle Gill Swerts sera privé de cinq titulaires, pour diverses raisons.

Un peu moins de vingt-quatre heures avant les Diables au Kazakhstan, la sélection U21, emmenée par Gill Swerts, jouera aussi une rencontre capitale ce vendredi soir, en Autriche.

Premiers de leur groupe de qualification à l'Euro U21 avec un bilan de 7/9, les Diablotins se déplacent chez leur dauphin, qui compte trois points de retard et une bien moins bonne différence de buts (10-1 pour la Belgique, 4-5 pour l'Autriche).

Les Diablotins peuvent faire un grand pas

Accrochée en Biélorussie lors de la première journée des qualifications, la Belgique pourrait prendre une sérieuse option sur la première place finale. C'est aussi ce que notait Gill Swerts en préface de la rencontre, cité par nos confrères de La Dernière Heure.

"Je pense que l'Autriche a moins de qualités que le Danemark (NDLR : la Belgique avait battu les Danois 2-0 le mois dernier). Elle est très physique et son jeu est très central, en attaque comme en défense. Elle laisse donc des espaces sur les ailes. Si nous parvenons à gagner, ce qui ne sera pas évident, nous aurons dix points en quatre matchs, l'Autriche serait quasiment éliminée, et on serait donc très bien partis."

Pour cette rencontre, le sélectionneur des Diablotins est tout de même privé d'une demi-équipe : Roméo Vermant est repris avec les grands, Jorthy Mokio est à la Coupe du monde U17, Samuel Mbangula n’a pas été repris, tandis que Kyriani Sabbe et Diego Moreira (aussi repris avec les A), qui a reçu un coup de… Thomas Meunier le week-end dernier en championnat, sont blessés.

