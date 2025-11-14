Kevin De Bruyne a-t-il freiné la carrière internationale de Hans Vanaken ? La réponse très claire du Brugeois

Hans Vanaken a voyagé ce jeudi avec les Diables Rouges en direction du Kazakhstan. En raison de la blessure de Kevin De Bruyne, une place de titulaire pourrait s'offrir au Brugeois. Il s'est exprimé à propos du Diable Rouge actuellement blessé.

Hans Vanaken a embarqué jeudi à 15h dans l’avion pour le Kazakhstan avec les autres Diables Rouges. Le milieu de terrain du Club de Bruges pourrait y avoir l’occasion de se montrer à nouveau pendant 90 minutes.

Kevin De Bruyne étant blessé, Rudi Garcia pourrait opter pour un milieu dans le profil de Hans Vanaken. Sans Kevin De Bruyne, il aurait d’ailleurs peut-être bénéficié de beaucoup plus de temps de jeu en sélection.

DAZN lui a soumis en interview une déclaration de Philippe Clement. Celui-ci estimait que Vanaken n’avait eu qu’une seule malchance dans sa carrière : évoluer à la même époque que KDB. "C’est difficile à dire et on ne le saura jamais", a répondu le capitaine du Club de Bruges.

Malchance… ou plutôt un privilège ?

"D’un autre côté, je suis très heureux d’être né et d’avoir grandi à la même époque que Kevin De Bruyne. Regardez simplement ce que l’on peut voir de lui. J’ai déjà eu la chance de souvent jouer et m’entraîner à ses côtés en équipe nationale."





"C’est un plaisir de côtoyer des joueurs comme ça. Même sous Roberto Martinez, on avait bien conscience que ces garçons jouaient, et que j’étais la doublure. Tout mon respect pour eux", conclut le Blauw en Zwart.