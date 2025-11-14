Naples doit encaisser un nouveau coup dur, après les blessures de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku

À Naples, les problèmes s'accumulent. Le club ne s'est pas seulement incliné contre Bologne, il doit aussi faire face à des tensions internes. Les Napolitains viennent en plus d'apprendre une mauvaise nouvelle concernant Frank Zambo Anguissa, revenu gravement blessé de la sélection nationale.

Rien ne va plus à Naples en ce moment. Le club italien a perdu 2-0 contre Bologne juste avant la trêve internationale. Après la rencontre, l’entraîneur Antonio Conte a failli littéralement exploser de colère.

Entre-temps, sa place serait même menacée. Reste à voir s’il sera encore l’entraîneur de Naples après la trêve, puisqu’un fossé se serait créé entre lui et une partie du vestiaire.

Impossible toutefois de l’affirmer avec certitude pour le moment. Ce qui est sûr, en revanche, c’est que Naples va encore devoir se passer longtemps d’un de ses cadres : Frank Zambo Anguissa.

Frank Zambo Anguissa absent pour plusieurs mois

Le joueur s’est blessé avec la sélection du Cameroun. Le club italien a publié une mise à jour médicale : "Frank Zambo Anguissa, qui s’est blessé avec l’équipe nationale, a passé aujourd’hui des examens à l’hôpital Pineta Grande. Ils ont révélé une déchirure grave aux ischio-jambiers (la longue portion du biceps fémoral) de la cuisse gauche."

Le milieu de terrain napolitain a déjà entamé son processus de rééducation. Après les lourdes blessures de Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, c’est un nouveau coup dur. Selon plusieurs sources, Naples devrait être privé de son milieu, habituellement titulaire à chaque match, pendant 2 à 3 mois.