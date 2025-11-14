Où cela a-t-il foiré avec Mircea Rednic au Standard ? La réponse très honnête de son adjoint

Depuis son retour au Standard, José Jeunechamps a vu défiler quatre entraîneurs en moins de deux ans. Le règne de Mircea Rednic aura été particulièrement bref.

Cinq matchs et puis s'en va : alors qu'il se réjouissait d'enfin faire son retour au Standard, Mircea Rednic n'aura même pas tenu jusqu'à la fin du mercato. Malgré les victoires contre la RAAL et Genk, ses méthodes ne semblaient pas adaptées à son noyau et aux exigences du football moderne.

De passage sur le pleateau de Qu4tre Liège Média, son ancien adjoint José Jeunechamps a évoqué cette séparation précoce : "Mircea est une personne extraordinaire. Mais aujourd'hui, le football change tellement vite. Si tu n'as pas suivi toute l'évolution autour du métier d'entraîneur (notamment d'un point de vue technologique), le joueur est moins réceptif", commence-t-il.

"Je ne dis pas qu'il faut être un informaticien, mais il faut être capable de s'adjoindre cette aide-là. Les jeunes d'aujourd'hui baignent dans tout cela, c'est le meilleur moyen pour faire passer des messages", nuance l'entraîneur adjoint des Rouches.

Un entraîneur à l'ancienne

"Mircea était plus comme les entraîneurs que j'ai connus avant, à l'ancienne. Attention, c'était avec beaucoup de justesse et d'humanité autour de son poste. Ça, on ne pourra jamais le lui reprocher", conclut José Jeunechamps.

Plus de deux mois après son licenciement au Standard, l'entraîneur roumain n'a pas encore retrouvé de club. Avec toute la rage de vaincre qui est la sienne, nul doute qu'il n'attend que de pouvoir montrer qu'il est encore à la page pour entraîner une équipe professionnelle.