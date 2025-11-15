🎥 Une nouvelle étape franchie : le Club de Bruges donne des nouvelles de Simon Mignolet

Simon Mignolet a franchi une nouvelle étape dans sa rééducation. Une vidéo encourageante publiée par le Club de Bruges montre qu'il est de retour sur le terrain d'entraînement.

Simon Mignolet s'est déchiré les adducteurs sur une phase pourtant assez anodine lors de la rencontre de Ligue des Champions entre le Club de Bruges et l'AS Monaco.

Le club brugeois avait rapidement communiqué sur la blessure du gardien de 37 ans, mais n'avait pas indiqué de durée d'absence précise. Entre-temps, c'est Nordin Jackers qui a commencé à jouer tous les matchs.

"Je suis sur le chemin du retour", avait déclaré Simon Mignolet il y a un mois. Le gardien expérimenté espérait pouvoir entrer en ligne de compte à partir du mois de décembre, et il semble pour le moment dans les temps.

Le retour de Simon Mignolet se précise

Le Club de Bruges vient de publier une vidéo sur ses réseaux sociaux, ce samedi, dans laquelle on peut voir Simon Mignolet de retour en salle de sport, ainsi que sur le terrain d'entraînement avec le reste de l'équipe.

Mignolet est donc entré dans une nouvelle phase de sa rééducation et se rapproche d'un retour dans le groupe. Le voir entre les perches du Club de Bruges en décembre ou en janvier semble tout à fait jouable.