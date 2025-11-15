Catastrophe pour Vincent Euvrard ? Le meilleur joueur du Standard quitte sa sélection blessé

Rafiki Saïd est en forme avec le Standard ces dernières semaines. Mais il a dû déclarer forfait en sélection.

Buteur contre le Club de Bruges, l'Antwerp et Charleroi, Rafiki Saïd s'est montré décisif lors des trois derniers matchs à domicile du Standard. De quoi se mettre encore un peu plus dans sa poche le public de Sclessin grâce à ses dribbles et son audace dans le dernier tiers du terrain.

Des performances qui renforcent encore un peu sa place de titulaire en équipe nationale comorienne, avec qui il a inscrit 8 buts en 17 matchs. Pourtant, ne cherchez pas sa trace sur la feuille de match du match d'hier soir contre la Namibie.

Forfait pour le rassemblement

Comme le rapporte le journaliste local Nordine Ali Said, l'attaquant des Rouches - initialement convoqué - a dû déclarer forfait pour la rencontre et a quitté le groupe.

La nature et la gravité exacte de la blessure du joueur n'ont pas encore été révélées. C'est désormais le staff médical du Standard qui va devoir évaluer l'ampleur des dégâts.

Pour les Rouches, il est à espérer que Rafiki Saïd ne doive pas faire l'impasse sur les prochains matchs. Les troupes de Vincent Euvrard reprennent contre Zulte Waregem et Malines, deux concurrents directs en vue du top 6.