Un membre du staff du Standard déballe sur Fergal Harkin : "On essayait de jouer comme City ou Anderlecht"

Voilà deux ans que José Jeunechamps est revenu au Standard. L'occasion pour lui de voir un changement de mentalité au sein du club.

C'est encore un Standard en pleine mue auquel ses supporters ont droit. Le club doit tourner la page 777 Partners mais a aussi changé de coach et de directeur sportif. Le remplacement de Fergal Harkin par Marc Wilmots n'est pas à sous-estimer. La philosophie est toute autre, comme l'explique José Jeunechamps sur le plateau de Qu4tre Liège Média.

"Quand je suis revenu au Standard, j'ai eu des discussions avec Fergal Harkin. Je sentais qu'au niveau de la philosophie de jeu, on voulait faire autre chose que ce que le Standard était", explique l'entraîneur adjoint, qui connait parfaitement l'identité et les valeurs du club.

Un profil en inadéquation avec les valeurs de la maison ?

Il livre le fond de sa pensée : "Le Standard, c'est courir, gagner des duels, jouer vertical. On aime ça. Je sentais qu'on voulait jouer comme Manchester City ou Anderlecht (Harkin a travaillé à City pendant 13 ans juste avant de rejoindre le Standard NDLR). Premièrement, c'est très compliqué. Ça demande un temps incroyable. Et même si on y était arrivé, je ne sais pas si ça aurait plu aux supporters".

En appelant Marc Wilmots pour dessiner son noyau, le Standard est revenu à son identité : "Marc est parti d'une philosophie de jeu. Qui colle, je trouve, mieux au Standard de Liège. À partir de là, il a commencé à regarder pour des profils de joueurs, un profil d'entraîneur".

"Le processus est en route, il se met en place. Avec parfois une petite raclée, comme à La Gantoise. Mais ça arrive : on analyse le pourquoi du comment et on repart", conclut José Jeunchemps, plus enthousiaste que jamais à remettre le Standard sur le droit chemin.