🎥 Match amical ? Pas vraiment : bagarre générale lors du match d'un pays hôte du Mondial 2026

On devrait parler de match "d'entraînement" plutôt que de match "amical" pour la rencontre qui a opposé les USA au Paraguay la nuit passée. Une bagarre générale a en effet éclaté.

Les pays hôtes de la Coupe du Monde 2026 sont bien sûr automatiquement qualifiés pour la compétition, et avec trois nations organisatrices, un record, cela implique que trois équipes majeures de la CONCACAF doivent se contenter de matchs amicaux entre temps.

Les USA, dans cette optique, affrontaient le Paraguay la nuit passée en Pennsylvanie. Le Paraguay est de son côté qualifié pour la Coupe du Monde, assuré de terminer 6e (dernier ticket qualificatif) de la zone AmSud.

The end of USA vs. Paraguay got 𝐒𝐏𝐈𝐂𝐘 ⚔️ pic.twitter.com/LjkybUJA4B — B/R Football (@brfootball) November 16, 2025

Ambiance tendue en fin de match entre les USA et le Paraguay

Ce match amical d'un niveau assez intéressant a été remporté par les États-Unis (2-1), sur des buts de Giovanni Reyna et Folarin Balogun, deux des stars de la sélection désormais entraînée par Mauricio Pochettino. Mais en fin de rencontre, les choses ont dégénéré.

Une petite altercation entre Alex Freeman et le Paraguayen Gustavo Gomez, au sujet d'une touche que tous deux se disputaient, a en effet amené à une véritable bagarre générale. De nombreux joueurs issus du banc de touche s'en sont mêlés.

Les USA savent déjà qu'ils figureront dans le groupe D de la Coupe du Monde 2026, et qu'ils joueront leurs matchs à Los Angeles (deux fois) et Seattle.