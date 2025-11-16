Kevin De Bruyne est en Belgique, et apparaît aux côtés de son fils

Kevin De Bruyne est en Belgique, et apparaît aux côtés de son fils
Photo: © Instagram Kevin De Bruyne

Visite surprise sur les terrains de jeunes du Racing Genk : Kevin De Bruyne est venu encourager son fils Rome.

Kevin De Bruyne (34 ans) a été opéré le mois dernier d'une déchirure à l'ischio-jambier droit, et n'était pas encore apparu en public depuis. Le Diable Rouge avait publié un message évoquant sa rééducation, et assurant que la chirurgie s'était bien passée.

Actuellement en rééducation chez Move to Cure, cabinet du célèbre Lieven Maesschalck, De Bruyne est donc en Belgique et en a profité pour se montrer... du côté de Genk, là où tout a commencé pour lui. Pour l'occasion, il a été voir jouer son fils Rome, 7 ans.

Un futur De Bruyne au top ?

Habituellement, Rome est affilié en Italie, au Real Casarea, et son frère aîné Millian, 9 ans, est affilié à l'Academia Posillipo. Mais le temps du voyage de la famille De Bruyne en Belgique, les deux garçons ont pu taper le ballon à Genk, où leur papa a bien sûr ses entrées.

Via Instagram, KDB a partagé une photo du jeune Rome en maillot de Genk, accompagné du message "tel père, tel fils". On imagine naturellement le pincement de fierté que peut ressentir le Diable Rouge en voyant son cadet porter le maillot avec lequel il a fait ses débuts. 

Difficile de savoir si Rome ou Millian feront carrière, mais la semaine passée, quelques buts marqués par Rome avec Casarea avaient été partagés sur les réseaux ; l'année passée, il avait même remporté un tournoi de jeunes en Angleterre. 

