Deux outsiders pour Vincent Kompany : voici les nommés pour le Trophée Raymond Goethals

Comme chaque hiver, le Trophée Raymond Goethals récompense les entraîneurs belges s'étant illustrés tout au long de l'année. Les trois nominés pour la cuvée 2025 sont connus.

Nicky Hayen, Vincent Kompany et Sébastien Pocognoli sont les trois finalistes pour le Trophée Raymond Goethals 2025. C'est ce qu'a annoncé l'organisation ce lundi, après que les trois entraîneurs aient recueilli le plus grand nombre de votes lors du premier tour de scrutin.

Sébastien Pocognoli a marqué l'histoire avec l'Union en menant l'équipe au titre pour la première fois en 90 ans, pour sa première saison à la tête d'une équipe première. Il nous représente désormais à l'étranger depuis ce départ à Monaco.

Qui pour succéder à Nicky Hayen ?

Autre représentant de la jeune génération d'entraîneurs belges, Vincent Kompany est sur son petit nuage au Bayern Munich. Lors de sa première saison, il a ramené la Bundesliga en Bavière et a commencé le nouvel exercice avec seize victoires consécutives.

Nicky Hayen n'est pas en reste avec le Club de Bruges. Il a remporté la Coupe, atteint les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et est vice-champion sortant. Il y a un an, c'est bien lui qui avait rafflé le trophée devant...Vincent Kompany et Timmy Simons.

En parallèle, les trois nominés pour le Prix Dominique D'Onofrio ont également été annoncés : Nathan De Cat, Aleksandar Stankovic et Luka Vuskovic se disputeront la couronne. Le 15 décembre, la deuxième phase de vote aura lieu aux Salons De Romree à Grimbergen, après quoi les deux trophées seront officiellement remis.