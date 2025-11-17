Emmenée par Dick Advocaat et un ex-Brugeois : Curaçao, plus petite que Liège et proche du Mondial

C'est la belle histoire de cette trêve internationale : Curaçao, petite île de 160.000 habitants, est à 90 minutes d'une Coupe du Monde. Un succès signé Dick Advocaat.

Ils ne sont qu'à 90 minutes d'un exploit absolument historique. Ce mardi, Curaçao, petite île d'environ 160.000 habitants (Liège, à titre de comparaison, compte environ 200.000 habitants), n'aura qu'à éviter la défaite sur le terrain de la Jamaïque, qu'elle devance d'un point dans son groupe qualificatif de CONCACAF, pour être présent à la Coupe du Monde 2026.

Ce serait évidemment une première pour cette sélection, 82e au ranking FIFA et devenue une sélection indépendante en 2011 suite à la dissolution des Antilles néerlandaises. Officiellement, Curaçao est toujours un état autonome du Royaume des Pays-Bas, mais dispose bel et bien de sa propre sélection - un cas comparable à ceux des îles Féroé (Danemark) ou de Gibraltar (Royaume-Uni) en Europe.

La plus petite nation de l'histoire de la Coupe du Monde ?

En cas de qualification, Curaçao établirait également un record : celui de la plus petite nation qualifiée pour une Coupe du Monde. L'ancienne colonie néerlandaise détrônerait une autre île : l'Islande (environ 350.000 habitants), qualifiée en 2018. Curaçao imiterait le Cap Vert, devenu le deuxième plus petit pays (app. 525.000 habitants) de l'histoire à jouer un Mondial en se qualifiant pour 2026.

Mais comment expliquer un tel succès ? Sans surprise, il est basé sur une stratégie claire : utiliser l'expertise néerlandaise et, surtout, les joueurs continentaux ayant des origines curaciennes pour renforcer la sélection. Le meilleur buteur de l'histoire de la sélection de Curaçao (21 buts) est ainsi Rangelo Janga (33 ans, ci-dessus), né à Rotterdam, international néerlandais U17 et U19 et passé par La Gantoise.

Les Pays-Bas derrière le succès de Curaçao

C'est simple : 100% du onze de base de Curaçao, vainqueur 0-7 aux Bermudes vendredi, est né aux Pays-Bas et l'écrasante majorité du groupe est passé par les équipes d'âge néerlandaises. Là où les pays d'Afrique ou d'Asie ont encore souvent des débats concernant la nécessité de "séduire" les binationaux, les petites îles et anciennes colonies des Caraïbes assument.

Et ce jusqu'au sélectionneur : depuis 10 ans et à l'exception d'un intérim signé Dean Gorré (Surinamais ayant fait toute sa carrière aux Pays-Bas), tous les coachs de Curaçao étaient néerlandais. Patrick Kluivert avait pour lui des origines curaciennes par sa mère, mais n'a pas obtenu les résultats espérés. Le vétéran Dick Advocaat, lui, est à deux doigts de réussir à 78 ans le dernier coup de sa longue carrière, même s'il sera absent ce mardi pour raisons professionnelles.

Tahith Chong, l'ex-Brugeois désormais star à Curaçao

L'un des plus grands succès de la fédération de Curaçao ces dernières années est probablement d'avoir convaincu un joueur que beaucoup imaginaient un jour devenir international néerlandais : Tahith Chong (25 ans), ancien grand talent de Manchester United. On se rappelle l'avoir brièvement vu à l'oeuvre au Club de Bruges en 2021. Il n'avait pas convaincu, mais Chong a été international néerlandais jusqu'en U21.

Né à Willemstad, la capitale de Curaçao, ce qui en fait une exception notable, Tahith Chong a été convaincu par Advocaat en septembre dernier. Et s'il n'a plus été appelé depuis (il ne joue plus en Championship), ses débuts avec la Blue Wave auront été brillants - deux buts et un assist pour une victoire 3-2 contre les Bermudes. Si Curaçao se qualifie, l'ex-Brugeois y aura été pour quelque chose.