"Tous mes coéquipiers buvaient jusqu'à 3 ou 4h du matin" : Adriano Bertaccini raconte son passage en amateur

Photo: © photonews
Désormais buteur dans l'un des plus grands clubs de Belgique, Anderlecht, Adriano Bertaccini a dû se battre pour arriver là où il en est aujourd'hui. Il s'est confié sur son passage en D1 amateur au micro de Sudinfo.

Avant de signer au RFC Liège à l'été 2023 et ensuite se révéler, le buteur était passé durant deux saisons dans un club amateur, le THES Sport. Sa motivation était très grande, et il espérait rapidement montrer ce dont il était capable.

Chose qu'il a parfaitement réussie : "Quand je suis arrivé là-bas après mon passage en Autriche, j’ai dit à ma mère que j’allais tout faire pour remonter dans un club professionnel. Elle y croyait à 100 %. Moi à 10 %."

"J’avais un statut de semi-professionnel. J’étais le seul du noyau. Après les entraînements, mes coéquipiers buvaient l’une ou l’autre bière. Pas moi. Je me suis quand même dit que j’étais redescendu bas."

Le football amateur… le vrai

L'avant-centre raconte une anecdote lors de son passage dans ce club amateur : "En début de saison, on avait fait un stage à Thes. On dormait en tente. Pendant les trois jours, tous mes coéquipiers buvaient jusqu’à trois ou quatre heures du matin. Certains vomissaient pendant la nuit, d’autres juste avant l’entraînement."

"Le lendemain, même s’il faisait chaud, certains étaient en k-way pour transpirer un maximum. Le plus fou, c’est qu’il y avait de la qualité lors de ces séances d’entraînement. En y repensant, c’était quand même marrant," conclut-il. Après le THES Sport, le Carolo a rejoint le RFC Liège avant de signer à Saint-Trond et ensuite à Anderlecht. En ce début de saison, il a connu une déchirure du ménisque, et n’a pour le moment donc pu participer qu’à treize rencontres. Il a été décisif à sept reprises (quatre buts et trois assists).

