D'autres clubs européens sont sur le coup : le Standard piste l'une des surprises du football français

La Coupe du Monde U20 a permis à beaucoup de joueurs de s'illustrer. Le Standard aurait ainsi coché le nom de Gady Beyuku, un arrière droit français.

Du haut de ses 19 ans, Gady Beyuku ne peut pas à proprement parler être décrit comme un grand espoir du football français. Le garçon a écumé bon nombre de centres de formation dans l'hexagone avant de rejoindre Triestina, en Italie, dans l'indifférence générale en janvier 2024.

Beyuku n'avait jamais été appelé à représenter la France en équipes d'âges avant d'être sélectionné pour la Coupe du Monde U20. Il lui a fallu une cascade de forfaits, de joueurs retenus par leur club, pour être de l'aventure avec les Bleuets.

Plusieurs recruteurs à l'affût

Une fois dans la place, le latéral droit, désormais actif à Modène, en Serie B, n'a plus lâché sa place. Il est l'une des révélations de cette Equipe de France, qui a atteint les demi-finales. Un parcours lors duquel Beyuku n'a pas manqué la moindre minute.

Selon FootMercato, le Standard n'est pas passé à côté de ses prestations et témoignerait d'un certain intérêt, même si le joueur n'est pas encore un titulaire à part entière en D1B dans son club.

Les Rouches ne sont toutefois pas les seuls sur les rangs : la Juventus, Stuttgart, Bâle, Salzbourg et Lorient sont aussi cités comme candidats pour le recruter. Gady Beyuku sera en fin de contrat à l'issue de la saison, de quoi rendre sa situation particulièrement intéressante.