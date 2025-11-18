L'accident qui avait choqué Flémalle : Sofian Kiyine risque de payer très cher

L'ancien joueur d'OHL, Sofian Kiyine, risque gros. Après son accident en 2023, le parquet demande un renforcement de sa sanction.

L’accident avait choqué la Belgique. En mars 2023, la voiture de Sofian Kiyine avait décollé après avoir roulé un rond-point à Flémalle, avant de casser le mur du hall sportif. Le véhicule avait fini sa course sur le terrain de basket où des jeunes s’entraînaient. Personne n’avait été blessé.

Les images avaient fait le tour des réseaux sociaux. L’enquête avait montré que le joueur roulait très vite et présentait un taux d’alcool au-dessus de la limite. Il n'avait pas sous l'emprise de la drogue, mais de l'alcool uniquement.

Kiyine pourrait être lourdement sanctionné. Le parquet réclame des mesures plus strictes et une sanction plus importante que celle prononcée selon Sudinfo.

Des nouvelles mesures contre l'ancien joueur de Louvain

Les magistrats réclament une amende et une série de mesures, dont un retrait de permis de trois mois et un an de contrôle via éthylotest obligatoire.

La défense espère que certains éléments puissent être prescrits, mais rien n’est joué. Le verdict tombera le 15 décembre 2025.