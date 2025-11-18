Le succès à Saint-Trond et maintenant l'équipe nationale : le rêve continue pour Keisuke Goto

Keisuke Goto a décroché sa première sélection avec le Japon durant cette trêve internationale. Les Samouraïs Bleus jouaient deux matchs amicaux et il a pu faire ses débuts.

C'est indirectement le RSC Anderlecht qui peut se réjouir : Keisuke Goto (20 ans), prêté à Saint-Trond, vient de changer de statut. L'attaquant a en effet été repris par le sélectionneur du Japon, Hajime Moriyasu, pour les deux matchs amicaux au programme durant cette trêve.

Le 14 novembre dernier, Goto a ainsi pu faire ses grands débuts avec les Samouraïs Bleus, montant au jeu pour l'amical face au Ghana (victoire 2-0). Il avait pour l'occasion joué 14 minutes, remplaçant l'ancien attaquant du Cercle de Bruges Ayase Ueda.

Goto à la Coupe du Monde 2026 ?

Ce mardi encore, lors du match entre le Japon et la Bolivie, là encore remporté par les Nippons (3-0), Keisuke Goto a reçu 8 minutes de jeu, remplaçant cette fois Daizen Maeda à la 82e minute.

La concurrence en équipe nationale japonaise est bien sûr rude, mais à 8 mois du Mondial, Keisuke Goto reçoit là un signal très encourageant de la part d'Hajime Moriyasu et une belle récompense pour son début de saison solide avec STVV (4 buts en 12 matchs).

Ces deux premières caps avec le Japon, qui en appellent d'autres, feront certainement grimper sa valeur marchande (actuellement de 2 millions d'euros) et permettront au RSC Anderlecht d'en demander une somme plus conséquente à l'avenir...