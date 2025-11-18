Manchester City veut piquer un joueur au Real Madrid : mauvaise nouvelle pour Jérémy Doku ?

Manchester City veut piquer un joueur au Real Madrid : mauvaise nouvelle pour Jérémy Doku ?
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Manchester City est plus que jamais déterminé à recruter Rodrygo. Le géant anglais a effectué une deuxième tentative pour déloger le Brésilien du Real Madrid.

L’été dernier, Manchester City avait déjà tenté de recruter Rodrygo pour le faire venir à l’Etihad Stadium. L’offre de cent millions d’euros, quatre-vingts millions plus vingt millions d’euros en bonus, avait alors été immédiatement rejetée par Florentino Pérez.

Mais les Citizens n’ont pas enterré le dossier. Mieux encore : les médias anglais affirment que Pep Guardiola est resté en contact ces derniers mois avec l’attaquant de 24 ans.

Plus satisfait à Madrid

Manchester City sait ainsi que Rodrygo n’est plus satisfait du statut qui est le sien à Madrid. Depuis l’arrivée de Xabi Alonso, l’international brésilien aux 36 sélections est relégué au second plan.

Manchester City prépare actuellement une nouvelle offre. Et les Citizens comptent titiller le Real Madrid en ouvrant avec quatre-vingts millions d’euros, incluant les vingt millions de bonus mentionnés plus haut.

Son contrat avec le Real Madrid court jusqu’à la mi-2028. En cas de venue en Angleterre, l’ailier pourrait entrer en concurrence avec Jérémy Doku. Ce ne serait pas forcément une bonne nouvelle pour le Belge.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Liga
La Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Manchester City
Real Madrid
Rodrygo

Plus de news

"Mes coéquipiers prennent des vacances pour jouer" : le quotidien surprenant des joueurs du Liechtenstein

"Mes coéquipiers prennent des vacances pour jouer" : le quotidien surprenant des joueurs du Liechtenstein

11:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/11: Clement

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/11: Clement

11:00
Sur le point de relever un nouveau défi : Philippe Clément va prendre la direction de l'Angleterre

Sur le point de relever un nouveau défi : Philippe Clément va prendre la direction de l'Angleterre

11:00
L'accident qui avait choqué Flémalle : Sofian Kiyine risque de payer très cher

L'accident qui avait choqué Flémalle : Sofian Kiyine risque de payer très cher

10:30
Un flop d'Anderlecht a tranché : en difficulté, il veut partir cet hiver

Un flop d'Anderlecht a tranché : en difficulté, il veut partir cet hiver

10:00
1
Le retour tant attendu en Équipe de France ? Zinédine Zidane pourrait tout changer

Le retour tant attendu en Équipe de France ? Zinédine Zidane pourrait tout changer

09:30
Un Diable Rouge a été recalé par Manchester United : son club commence à douter

Un Diable Rouge a été recalé par Manchester United : son club commence à douter

09:00
Les Diables doivent faire plaisir au public, mais aussi se faire plaisir contre le Liechtenstein (live 20h45)

Les Diables doivent faire plaisir au public, mais aussi se faire plaisir contre le Liechtenstein (live 20h45)

08:49
Quel stade belge accueille le mieux les visiteurs ? Voici le classement

Quel stade belge accueille le mieux les visiteurs ? Voici le classement

08:35
Une course contre la montre improbable a sauvé un Diable Rouge au Kazakhstan

Une course contre la montre improbable a sauvé un Diable Rouge au Kazakhstan

08:01
Un club belge cartonne : plus de 100 millions de revenus... sans la moindre compétition européenne

Un club belge cartonne : plus de 100 millions de revenus... sans la moindre compétition européenne

07:40
Il ne retient pas la leçon : "l'empereur de la récidive" refait parler de lui

Il ne retient pas la leçon : "l'empereur de la récidive" refait parler de lui

07:20
"Ma décision de quitter l'Union SG a été influencée par ça" : Sébastien Pocognoli met les choses au clair

"Ma décision de quitter l'Union SG a été influencée par ça" : Sébastien Pocognoli met les choses au clair

07:00
Une soirée décisive : le point complet sur les équipes européennes qualifiées pour le Mondial 2026 ce lundi

Une soirée décisive : le point complet sur les équipes européennes qualifiées pour le Mondial 2026 ce lundi

23:02
Rudi Garcia répond à la déclaration phare de Jérémy Doku : "Il faut se méfier des réactions à chaud" Interview

Rudi Garcia répond à la déclaration phare de Jérémy Doku : "Il faut se méfier des réactions à chaud"

22:20
"Il veut aller au bout de son contrat jusqu'en 2027" : l'Antwerp peut enfin souffler ?

"Il veut aller au bout de son contrat jusqu'en 2027" : l'Antwerp peut enfin souffler ?

22:40
L'entraîneur de l'Italie s'en prend à la FIFA et exige des changements : "Ce n'est pas lamentable, ça ?"

L'entraîneur de l'Italie s'en prend à la FIFA et exige des changements : "Ce n'est pas lamentable, ça ?"

22:00
🎥 Le sport comme outil de sensibilisation : le message important de Jean-Paul Lacomble

🎥 Le sport comme outil de sensibilisation : le message important de Jean-Paul Lacomble

21:40
Les choses semblent évoluer positivement : bonne nouvelle pour Vincent Kompany

Les choses semblent évoluer positivement : bonne nouvelle pour Vincent Kompany

21:20
Le Marbella FC fait le point sur la nouvelle blessure de Zinho Vanheusden

Le Marbella FC fait le point sur la nouvelle blessure de Zinho Vanheusden

21:00
Enfin le retour tant attendu au FC Barcelone ! Le club catalan annonce une grande nouvelle

Enfin le retour tant attendu au FC Barcelone ! Le club catalan annonce une grande nouvelle

20:00
Une teinte Rouche et du changement nécessaire : notre onze des Diables face au Liechtenstein

Une teinte Rouche et du changement nécessaire : notre onze des Diables face au Liechtenstein

20:40
"Tous mes coéquipiers buvaient jusqu'à 3 ou 4h du matin" : Adriano Bertaccini raconte son passage en amateur

"Tous mes coéquipiers buvaient jusqu'à 3 ou 4h du matin" : Adriano Bertaccini raconte son passage en amateur

20:20
🎥 "Découvrir Sclessin et sa qualité de 12e homme" : Rudi Garcia veut faire vibrer et imiter les favoris Interview

🎥 "Découvrir Sclessin et sa qualité de 12e homme" : Rudi Garcia veut faire vibrer et imiter les favoris

19:20
1
Les premiers doutes remontent au mois de juin : la position de Rudi Garcia est déjà fragilisée

Les premiers doutes remontent au mois de juin : la position de Rudi Garcia est déjà fragilisée

19:40
1
La petite bourde de Sacha Kljestan après la qualification de la RD Congo pour les barrages intercontinentaux

La petite bourde de Sacha Kljestan après la qualification de la RD Congo pour les barrages intercontinentaux

19:00
Emmenée par Dick Advocaat et un ex-Brugeois : Curaçao, plus petite que Liège et proche du Mondial

Emmenée par Dick Advocaat et un ex-Brugeois : Curaçao, plus petite que Liège et proche du Mondial

18:40
1
Deux Diables Rouges officiellement absents contre le Liechtenstein

Deux Diables Rouges officiellement absents contre le Liechtenstein

18:15
Il ne manquait plus que ça : l'épidémie qui pourrait priver Brian Riemer de la Coupe du Monde

Il ne manquait plus que ça : l'épidémie qui pourrait priver Brian Riemer de la Coupe du Monde

18:00
1
Marc Wilmots incarne-t-il ce qui manque parfois au foot wallon ? "C'est ce qui me frappe en premier chez lui"

Marc Wilmots incarne-t-il ce qui manque parfois au foot wallon ? "C'est ce qui me frappe en premier chez lui"

17:40
"Dans le stade où j'ai grandi" : Nicolas Raskin impatient à l'idée de retrouver Sclessin avec les Diables Interview

"Dans le stade où j'ai grandi" : Nicolas Raskin impatient à l'idée de retrouver Sclessin avec les Diables

17:20
"Je lui demandais d'en laisser passer quelques-uns" : l'anecdote folle de Carlo Ancelotti sur Thibaut Courtois

"Je lui demandais d'en laisser passer quelques-uns" : l'anecdote folle de Carlo Ancelotti sur Thibaut Courtois

17:00
Officiel : arrivé il y a moins d'un an, un titulaire prolonge déjà son contrat au Standard

Officiel : arrivé il y a moins d'un an, un titulaire prolonge déjà son contrat au Standard

16:20
"C'est une honte" : Roberto Martinez remonté comme jamais malgré le carton et la qualification

"C'est une honte" : Roberto Martinez remonté comme jamais malgré le carton et la qualification

16:00
En difficulté contre le Standard mais adoubé par Marc Wilmots : "C'est une mine d'or"

En difficulté contre le Standard mais adoubé par Marc Wilmots : "C'est une mine d'or"

15:30
"Vous avez versé de l'eau, ou quelque chose comme ça ?" : Noah Sadiki répond aux accusations de sorcellerie

"Vous avez versé de l'eau, ou quelque chose comme ça ?" : Noah Sadiki répond aux accusations de sorcellerie

15:00
2

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 12
Burnley Burnley 22/11 Chelsea Chelsea
Brighton Brighton 22/11 Brentford Brentford
Liverpool Liverpool 22/11 Nottingham Forest Nottingham Forest
Bournemouth Bournemouth 22/11 West Ham Utd West Ham Utd
Wolverhampton Wolverhampton 22/11 Crystal Palace Crystal Palace
Fulham Fulham 22/11 Sunderland Sunderland
Newcastle Utd Newcastle Utd 22/11 Manchester City Manchester City
Leeds United Leeds United 23/11 Aston Villa Aston Villa
Arsenal Arsenal 23/11 Tottenham Tottenham
Manchester United Manchester United 24/11 Everton Everton
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved