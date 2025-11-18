Manchester City veut piquer un joueur au Real Madrid : mauvaise nouvelle pour Jérémy Doku ?

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Manchester City est plus que jamais déterminé à recruter Rodrygo. Le géant anglais a effectué une deuxième tentative pour déloger le Brésilien du Real Madrid.

L’été dernier, Manchester City avait déjà tenté de recruter Rodrygo pour le faire venir à l’Etihad Stadium. L’offre de cent millions d’euros, quatre-vingts millions plus vingt millions d’euros en bonus, avait alors été immédiatement rejetée par Florentino Pérez.

Mais les Citizens n’ont pas enterré le dossier. Mieux encore : les médias anglais affirment que Pep Guardiola est resté en contact ces derniers mois avec l’attaquant de 24 ans.

Plus satisfait à Madrid

Manchester City sait ainsi que Rodrygo n’est plus satisfait du statut qui est le sien à Madrid. Depuis l’arrivée de Xabi Alonso, l’international brésilien aux 36 sélections est relégué au second plan.

Manchester City prépare actuellement une nouvelle offre. Et les Citizens comptent titiller le Real Madrid en ouvrant avec quatre-vingts millions d’euros, incluant les vingt millions de bonus mentionnés plus haut.

Son contrat avec le Real Madrid court jusqu’à la mi-2028. En cas de venue en Angleterre, l’ailier pourrait entrer en concurrence avec Jérémy Doku. Ce ne serait pas forcément une bonne nouvelle pour le Belge.