Quel stade belge accueille le mieux les visiteurs ? Voici le classement

Le journal Het Nieuwsblad a demandé aux supporters quels stades accueillent le mieux les visiteurs. Certains clubs s'en sortent très bien, d'autres beaucoup moins.

D’après une enquête menée par le journal Het Nieuwsblad, les tribunes visiteurs de Saint-Trond, Westerlo, du Club de Bruges et du Cercle de Bruges sont celles qui plaisent le moins. Trop peu d’espace et des installations vieillissantes selon les supporters.

L'importance d'un stade moderne

À l’autre extrémité du classement, quelques clubs tirent leur épingle du jeu. La Gantoise obtient les meilleurs retours. Les supporters apprécient l’espace, la bonne visibilité et l’accueil. Juste derrière, Genk, Anderlecht, Zulte Waregem et le Standard reçoivent aussi de bons avis.

Entre les deux, plusieurs clubs se retrouvent dans la moyenne. Charleroi, Malines, l’Union et l'Antwerp proposent une expérience correcte, même si tout n’est pas parfait.

Pour établir ce classement, les supporters ont jugé plusieurs aspects, comme l’ambiance, le confort, l’organisation et les installations.

Certains clubs proposent une belle expérience, d’autres doivent repenser leur tribune pour rendre les matches en déplacement plus agréables.