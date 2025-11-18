Un entraîneur impliqué dans l'Opération 'Mains propres' aux aveux : "Oui, il y a eu des choses incorrectes"

Manuel Gonzalez
Scott Crabbé et Manuel Gonzalez
| Commentaire
Un entraîneur impliqué dans l'Opération 'Mains propres' aux aveux : "Oui, il y a eu des choses incorrectes"

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Peter Maes n'a plus entraîné en Belgique depuis l'Opération "Mains propres". Il parle ouvertement de ce triste épisode pour la première fois.

Peter Maes a été impliqué dans l'Opération "Mains propres' lorsque Dejan Veljkovic - son agent de l'époque - a décidé de devenir repenti. Le Serbe a complètement trahi son ancien client.

"Quand Velkjovic a été arrêté, je n'avais pas encore compris ce qui pouvait se passer", explique Peter Maes dans le MIDMIDPodcast. "Mais maintenant, il est clair qu'il m'a utilisé pour se donner bonne conscience".

Peter Maes entraînera-t-il encore en Belgique ?

L'ancien entraîneur de Lokeren ne veut pas justifier son implication dans l'Opération 'Mains propres', mais souhaite tout de même nuancer. "J'admets qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas correctes. Et je parle de certains paiements. Mais la plupart de ce qui a été dit et écrit n'est pas correct. Une organisation criminelle ? Gagner consciemment de l'argent sur les joueurs ? Je n'ai pris que trois joueurs de Veljkovic au cours de ma carrière. Je voulais surtout de bons joueurs".

Dans les aveux de Dejan Veljkovic, il est écrit que Maes était payé en espèces cachées dans des sacs à pain. "Mais qui peut croire une telle chose ? Y a-t-il quelqu'un qui conserverait son argent dans un sac à pain ?", s'insurge-t-il. Entre-temps, l'entraîneur de 61 ans a conclu un règlement à l'amiable avec la justice belge. "Je l'ai surtout fait pour pouvoir retravailler. Quelle était l'alternative ? Un procès. Mais nous y serions encore occupés aujourd'hui".

"Depuis lors, je n'ai plus eu de contact avec Veljkovic", conclut Peter Maes. "Il n'a jamais cherché à me contacter. À un certain moment, il a déclaré que mon coffre-fort se trouvait dans la maison de mes parents. La police a fait une descente et a interrogé des gens qui ont plus de 80 ans. Ça, je ne pourrais jamais le lui pardonner".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Peter Maes

Plus de news

Le 'tour de Belgique' des Diables poursuivi à plus long terme ? Vincent Mannaert est très clair

Le 'tour de Belgique' des Diables poursuivi à plus long terme ? Vincent Mannaert est très clair

16:00
1
Rudi Garcia a fait son choix : un joueur des Diables absent de la feuille de match pour ce soir

Rudi Garcia a fait son choix : un joueur des Diables absent de la feuille de match pour ce soir

15:02
Le Liechtenstein y croit-il ? "Quand je vois des stades dont la capacité dépasse la population du pays..."

Le Liechtenstein y croit-il ? "Quand je vois des stades dont la capacité dépasse la population du pays..."

14:30
Confirmé par l'UEFA : plusieurs Diables Rouges vont devoir revenir à Astana plus tôt que prévu

Confirmé par l'UEFA : plusieurs Diables Rouges vont devoir revenir à Astana plus tôt que prévu

13:30
C'est signé ! Philippe Clement retrouve un club...et devra cravacher pour éviter la relégation

C'est signé ! Philippe Clement retrouve un club...et devra cravacher pour éviter la relégation

13:50
Un signal inquiétant ? Un jeune talent belge hésiterait de plus en plus à rejoindre les Diables Rouges

Un signal inquiétant ? Un jeune talent belge hésiterait de plus en plus à rejoindre les Diables Rouges

13:00
2
Que se passe-t-il si les Diables Rouges ne gagnent pas ? Les différents scénarios

Que se passe-t-il si les Diables Rouges ne gagnent pas ? Les différents scénarios

12:40
En attendant la Belgique : voici les 34 nations assurées d'aller au Mondial 2026

En attendant la Belgique : voici les 34 nations assurées d'aller au Mondial 2026

12:20
Beaucoup de changements et des surprises ? La composition probable des Diables contre le Liechtenstein

Beaucoup de changements et des surprises ? La composition probable des Diables contre le Liechtenstein

11:40
1
Quel Diable Rouge gagne le mieux sa vie ? Surprise en première place

Quel Diable Rouge gagne le mieux sa vie ? Surprise en première place

12:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/11: Clement

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/11: Clement

11:00
"Mes coéquipiers prennent des vacances pour jouer" : le quotidien surprenant des joueurs du Liechtenstein

"Mes coéquipiers prennent des vacances pour jouer" : le quotidien surprenant des joueurs du Liechtenstein

11:20
L'accident qui avait choqué Flémalle : Sofian Kiyine risque de payer très cher

L'accident qui avait choqué Flémalle : Sofian Kiyine risque de payer très cher

10:30
Sur le point de relever un nouveau défi : Philippe Clément va prendre la direction de l'Angleterre

Sur le point de relever un nouveau défi : Philippe Clément va prendre la direction de l'Angleterre

11:00
Un flop d'Anderlecht a tranché : en difficulté, il veut partir cet hiver

Un flop d'Anderlecht a tranché : en difficulté, il veut partir cet hiver

10:00
1
Quel stade belge accueille le mieux les visiteurs ? Voici le classement

Quel stade belge accueille le mieux les visiteurs ? Voici le classement

08:35
Le retour tant attendu en Équipe de France ? Zinédine Zidane pourrait tout changer

Le retour tant attendu en Équipe de France ? Zinédine Zidane pourrait tout changer

09:30
Les Diables doivent faire plaisir au public, mais aussi se faire plaisir contre le Liechtenstein (live 20h45)

Les Diables doivent faire plaisir au public, mais aussi se faire plaisir contre le Liechtenstein (live 20h45)

08:49
Un Diable Rouge a été recalé par Manchester United : son club commence à douter

Un Diable Rouge a été recalé par Manchester United : son club commence à douter

09:00
Un club belge cartonne : plus de 100 millions de revenus... sans la moindre compétition européenne

Un club belge cartonne : plus de 100 millions de revenus... sans la moindre compétition européenne

07:40
Une course contre la montre improbable a sauvé un Diable Rouge au Kazakhstan

Une course contre la montre improbable a sauvé un Diable Rouge au Kazakhstan

08:01
Il ne retient pas la leçon : "l'empereur de la récidive" refait parler de lui

Il ne retient pas la leçon : "l'empereur de la récidive" refait parler de lui

07:20
"Ma décision de quitter l'Union SG a été influencée par ça" : Sébastien Pocognoli met les choses au clair

"Ma décision de quitter l'Union SG a été influencée par ça" : Sébastien Pocognoli met les choses au clair

07:00
Manchester City veut piquer un joueur au Real Madrid : mauvaise nouvelle pour Jérémy Doku ?

Manchester City veut piquer un joueur au Real Madrid : mauvaise nouvelle pour Jérémy Doku ?

06:30
"Il veut aller au bout de son contrat jusqu'en 2027" : l'Antwerp peut enfin souffler ?

"Il veut aller au bout de son contrat jusqu'en 2027" : l'Antwerp peut enfin souffler ?

22:40
Une soirée décisive : le point complet sur les équipes européennes qualifiées pour le Mondial 2026 ce lundi

Une soirée décisive : le point complet sur les équipes européennes qualifiées pour le Mondial 2026 ce lundi

23:02
Rudi Garcia répond à la déclaration phare de Jérémy Doku : "Il faut se méfier des réactions à chaud" Interview

Rudi Garcia répond à la déclaration phare de Jérémy Doku : "Il faut se méfier des réactions à chaud"

22:20
L'entraîneur de l'Italie s'en prend à la FIFA et exige des changements : "Ce n'est pas lamentable, ça ?"

L'entraîneur de l'Italie s'en prend à la FIFA et exige des changements : "Ce n'est pas lamentable, ça ?"

22:00
🎥 Le sport comme outil de sensibilisation : le message important de Jean-Paul Lacomble

🎥 Le sport comme outil de sensibilisation : le message important de Jean-Paul Lacomble

21:40
Les choses semblent évoluer positivement : bonne nouvelle pour Vincent Kompany

Les choses semblent évoluer positivement : bonne nouvelle pour Vincent Kompany

21:20
"Tous mes coéquipiers buvaient jusqu'à 3 ou 4h du matin" : Adriano Bertaccini raconte son passage en amateur

"Tous mes coéquipiers buvaient jusqu'à 3 ou 4h du matin" : Adriano Bertaccini raconte son passage en amateur

20:20
Le Marbella FC fait le point sur la nouvelle blessure de Zinho Vanheusden

Le Marbella FC fait le point sur la nouvelle blessure de Zinho Vanheusden

21:00
Une teinte Rouche et du changement nécessaire : notre onze des Diables face au Liechtenstein

Une teinte Rouche et du changement nécessaire : notre onze des Diables face au Liechtenstein

20:40
🎥 "Découvrir Sclessin et sa qualité de 12e homme" : Rudi Garcia veut faire vibrer et imiter les favoris Interview

🎥 "Découvrir Sclessin et sa qualité de 12e homme" : Rudi Garcia veut faire vibrer et imiter les favoris

19:20
1
Enfin le retour tant attendu au FC Barcelone ! Le club catalan annonce une grande nouvelle

Enfin le retour tant attendu au FC Barcelone ! Le club catalan annonce une grande nouvelle

20:00
Les premiers doutes remontent au mois de juin : la position de Rudi Garcia est déjà fragilisée

Les premiers doutes remontent au mois de juin : la position de Rudi Garcia est déjà fragilisée

19:40
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 21/11 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 22/11 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 22/11 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 22/11 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 23/11 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved