Un entraîneur impliqué dans l'Opération 'Mains propres' aux aveux : "Oui, il y a eu des choses incorrectes"

Peter Maes n'a plus entraîné en Belgique depuis l'Opération "Mains propres". Il parle ouvertement de ce triste épisode pour la première fois.

Peter Maes a été impliqué dans l'Opération "Mains propres' lorsque Dejan Veljkovic - son agent de l'époque - a décidé de devenir repenti. Le Serbe a complètement trahi son ancien client.

"Quand Velkjovic a été arrêté, je n'avais pas encore compris ce qui pouvait se passer", explique Peter Maes dans le MIDMIDPodcast. "Mais maintenant, il est clair qu'il m'a utilisé pour se donner bonne conscience".

Peter Maes entraînera-t-il encore en Belgique ?

L'ancien entraîneur de Lokeren ne veut pas justifier son implication dans l'Opération 'Mains propres', mais souhaite tout de même nuancer. "J'admets qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas correctes. Et je parle de certains paiements. Mais la plupart de ce qui a été dit et écrit n'est pas correct. Une organisation criminelle ? Gagner consciemment de l'argent sur les joueurs ? Je n'ai pris que trois joueurs de Veljkovic au cours de ma carrière. Je voulais surtout de bons joueurs".

Dans les aveux de Dejan Veljkovic, il est écrit que Maes était payé en espèces cachées dans des sacs à pain. "Mais qui peut croire une telle chose ? Y a-t-il quelqu'un qui conserverait son argent dans un sac à pain ?", s'insurge-t-il. Entre-temps, l'entraîneur de 61 ans a conclu un règlement à l'amiable avec la justice belge. "Je l'ai surtout fait pour pouvoir retravailler. Quelle était l'alternative ? Un procès. Mais nous y serions encore occupés aujourd'hui".

"Depuis lors, je n'ai plus eu de contact avec Veljkovic", conclut Peter Maes. "Il n'a jamais cherché à me contacter. À un certain moment, il a déclaré que mon coffre-fort se trouvait dans la maison de mes parents. La police a fait une descente et a interrogé des gens qui ont plus de 80 ans. Ça, je ne pourrais jamais le lui pardonner".