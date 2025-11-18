Un signal inquiétant ? Un jeune talent belge hésiterait de plus en plus à rejoindre les Diables Rouges

Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
| Commentaire
Un signal inquiétant ? Un jeune talent belge hésiterait de plus en plus à rejoindre les Diables Rouges
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Rayane Bounida est de plus en plus courtisé par le Maroc, malgré tout son parcours en jeunes avec la Belgique.

Rayane Bounida n’a pas encore dit quel pays il préfère et les insiders hésitent à prédire son choix. Cette incertitude inquiète Vincent Mannaert, le CEO de l’Union belge, qui doit trouver un moyen de le convaincre.

La situation de Bounida s’inscrit dans une tendance plus large où, ces dernières années, plusieurs joueurs binationaux ont choisi de représenter un autre pays que celui de leur formation.

Jusqu’il y a peu, sa bio Instagram mentionnait les sélections de jeunes de la Belgique, mais cette précision a disparu. Beaucoup pense que le Diablotin hésiterait et pencherait pour le Maroc.

Au Maroc, certains agissent comme s’il avait choisi leur sélection. On y affirme qu’il va bientôt leur dire oui. Pour l’instant, on attend qu’il s’impose à l’Ajax. Le changement d’entraîneur pourrait jouer un rôle important.

Le football marocain progresse

Le Maroc a beaucoup cherché des talents binationaux ces dernières années et Bounida correspond parfaitement à ce profil. Le football marocain est en pleine progression, comme l’a montré le titre mondial remporté par les U20.

Malgré son potentiel, Bounida n’a pour l’instant inscrit ni but ni assist avec l’Ajax. C’est l’un des jeunes les plus prometteurs, et le pays qu’il choisira pour sa carrière internationale aura un impact sur son avenir.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Ajax
Belgique
Rayane Bounida

Plus de news

Rudi Garcia a fait son choix : un joueur des Diables absent de la feuille de match pour ce soir

Rudi Garcia a fait son choix : un joueur des Diables absent de la feuille de match pour ce soir

15:02
Le Liechtenstein y croit-il ? "Quand je vois des stades dont la capacité dépasse la population du pays..."

Le Liechtenstein y croit-il ? "Quand je vois des stades dont la capacité dépasse la population du pays..."

14:30
Le 'tour de Belgique' des Diables poursuivi à plus long terme ? Vincent Mannaert est très clair

Le 'tour de Belgique' des Diables poursuivi à plus long terme ? Vincent Mannaert est très clair

16:00
1
Que se passe-t-il si les Diables Rouges ne gagnent pas ? Les différents scénarios

Que se passe-t-il si les Diables Rouges ne gagnent pas ? Les différents scénarios

12:40
Beaucoup de changements et des surprises ? La composition probable des Diables contre le Liechtenstein

Beaucoup de changements et des surprises ? La composition probable des Diables contre le Liechtenstein

11:40
1
"Mes coéquipiers prennent des vacances pour jouer" : le quotidien surprenant des joueurs du Liechtenstein

"Mes coéquipiers prennent des vacances pour jouer" : le quotidien surprenant des joueurs du Liechtenstein

11:20
Les Diables doivent faire plaisir au public, mais aussi se faire plaisir contre le Liechtenstein (live 20h45)

Les Diables doivent faire plaisir au public, mais aussi se faire plaisir contre le Liechtenstein (live 20h45)

08:49
Une course contre la montre improbable a sauvé un Diable Rouge au Kazakhstan

Une course contre la montre improbable a sauvé un Diable Rouge au Kazakhstan

08:01
Quel Diable Rouge gagne le mieux sa vie ? Surprise en première place

Quel Diable Rouge gagne le mieux sa vie ? Surprise en première place

12:00
Confirmé par l'UEFA : plusieurs Diables Rouges vont devoir revenir à Astana plus tôt que prévu

Confirmé par l'UEFA : plusieurs Diables Rouges vont devoir revenir à Astana plus tôt que prévu

13:30
Un entraîneur impliqué dans l'Opération 'Mains propres' aux aveux : "Oui, il y a eu des choses incorrectes"

Un entraîneur impliqué dans l'Opération 'Mains propres' aux aveux : "Oui, il y a eu des choses incorrectes"

15:30
Rudi Garcia répond à la déclaration phare de Jérémy Doku : "Il faut se méfier des réactions à chaud" Interview

Rudi Garcia répond à la déclaration phare de Jérémy Doku : "Il faut se méfier des réactions à chaud"

22:20
En attendant la Belgique : voici les 34 nations assurées d'aller au Mondial 2026

En attendant la Belgique : voici les 34 nations assurées d'aller au Mondial 2026

12:20
C'est signé ! Philippe Clement retrouve un club...et devra cravacher pour éviter la relégation

C'est signé ! Philippe Clement retrouve un club...et devra cravacher pour éviter la relégation

13:50
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/11: Clement

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/11: Clement

11:00
Une teinte Rouche et du changement nécessaire : notre onze des Diables face au Liechtenstein

Une teinte Rouche et du changement nécessaire : notre onze des Diables face au Liechtenstein

20:40
Sur le point de relever un nouveau défi : Philippe Clément va prendre la direction de l'Angleterre

Sur le point de relever un nouveau défi : Philippe Clément va prendre la direction de l'Angleterre

11:00
Les premiers doutes remontent au mois de juin : la position de Rudi Garcia est déjà fragilisée

Les premiers doutes remontent au mois de juin : la position de Rudi Garcia est déjà fragilisée

19:40
1
Un Diable Rouge a été recalé par Manchester United : son club commence à douter

Un Diable Rouge a été recalé par Manchester United : son club commence à douter

09:00
L'accident qui avait choqué Flémalle : Sofian Kiyine risque de payer très cher

L'accident qui avait choqué Flémalle : Sofian Kiyine risque de payer très cher

10:30
Le retour tant attendu en Équipe de France ? Zinédine Zidane pourrait tout changer

Le retour tant attendu en Équipe de France ? Zinédine Zidane pourrait tout changer

09:30
Un flop d'Anderlecht a tranché : en difficulté, il veut partir cet hiver

Un flop d'Anderlecht a tranché : en difficulté, il veut partir cet hiver

10:00
1
Quel stade belge accueille le mieux les visiteurs ? Voici le classement

Quel stade belge accueille le mieux les visiteurs ? Voici le classement

08:35
"Je lui demandais d'en laisser passer quelques-uns" : l'anecdote folle de Carlo Ancelotti sur Thibaut Courtois

"Je lui demandais d'en laisser passer quelques-uns" : l'anecdote folle de Carlo Ancelotti sur Thibaut Courtois

17:00
🎥 "Découvrir Sclessin et sa qualité de 12e homme" : Rudi Garcia veut faire vibrer et imiter les favoris Interview

🎥 "Découvrir Sclessin et sa qualité de 12e homme" : Rudi Garcia veut faire vibrer et imiter les favoris

19:20
1
Un club belge cartonne : plus de 100 millions de revenus... sans la moindre compétition européenne

Un club belge cartonne : plus de 100 millions de revenus... sans la moindre compétition européenne

07:40
Il ne retient pas la leçon : "l'empereur de la récidive" refait parler de lui

Il ne retient pas la leçon : "l'empereur de la récidive" refait parler de lui

07:20
"Ma décision de quitter l'Union SG a été influencée par ça" : Sébastien Pocognoli met les choses au clair

"Ma décision de quitter l'Union SG a été influencée par ça" : Sébastien Pocognoli met les choses au clair

07:00
Manchester City veut piquer un joueur au Real Madrid : mauvaise nouvelle pour Jérémy Doku ?

Manchester City veut piquer un joueur au Real Madrid : mauvaise nouvelle pour Jérémy Doku ?

06:30
Deux Diables Rouges officiellement absents contre le Liechtenstein

Deux Diables Rouges officiellement absents contre le Liechtenstein

18:15
Une soirée décisive : le point complet sur les équipes européennes qualifiées pour le Mondial 2026 ce lundi

Une soirée décisive : le point complet sur les équipes européennes qualifiées pour le Mondial 2026 ce lundi

23:02
"Dans le stade où j'ai grandi" : Nicolas Raskin impatient à l'idée de retrouver Sclessin avec les Diables Interview

"Dans le stade où j'ai grandi" : Nicolas Raskin impatient à l'idée de retrouver Sclessin avec les Diables

17:20
L'entraîneur de l'Italie s'en prend à la FIFA et exige des changements : "Ce n'est pas lamentable, ça ?"

L'entraîneur de l'Italie s'en prend à la FIFA et exige des changements : "Ce n'est pas lamentable, ça ?"

22:00
"Il veut aller au bout de son contrat jusqu'en 2027" : l'Antwerp peut enfin souffler ?

"Il veut aller au bout de son contrat jusqu'en 2027" : l'Antwerp peut enfin souffler ?

22:40
Un superbe souvenir pour deux Diables, qui étaient encore jeunes : voici l'arbitre de Belgique - Liechtenstein

Un superbe souvenir pour deux Diables, qui étaient encore jeunes : voici l'arbitre de Belgique - Liechtenstein

17/11
🎥 Le sport comme outil de sensibilisation : le message important de Jean-Paul Lacomble

🎥 Le sport comme outil de sensibilisation : le message important de Jean-Paul Lacomble

21:40

Plus de news

Les plus populaires

Nederlandse Eredivisie

 Journée 13
NAC NAC 22/11 PSV PSV
Ajax Ajax 22/11 Excelsior Excelsior
FC Volendam FC Volendam 22/11 FC Twente FC Twente
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 22/11 Fortuna Sittard Fortuna Sittard
Heracles Heracles 22/11 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Heerenveen Heerenveen 23/11 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Feyenoord Feyenoord 23/11 NEC NEC
Telstar Telstar 23/11 Utrecht Utrecht
FC Groningen FC Groningen 23/11 Zwolle Zwolle
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved