Un signal inquiétant ? Un jeune talent belge hésiterait de plus en plus à rejoindre les Diables Rouges

Rayane Bounida est de plus en plus courtisé par le Maroc, malgré tout son parcours en jeunes avec la Belgique.

Rayane Bounida n’a pas encore dit quel pays il préfère et les insiders hésitent à prédire son choix. Cette incertitude inquiète Vincent Mannaert, le CEO de l’Union belge, qui doit trouver un moyen de le convaincre.

La situation de Bounida s’inscrit dans une tendance plus large où, ces dernières années, plusieurs joueurs binationaux ont choisi de représenter un autre pays que celui de leur formation.

Jusqu’il y a peu, sa bio Instagram mentionnait les sélections de jeunes de la Belgique, mais cette précision a disparu. Beaucoup pense que le Diablotin hésiterait et pencherait pour le Maroc.

Au Maroc, certains agissent comme s’il avait choisi leur sélection. On y affirme qu’il va bientôt leur dire oui. Pour l’instant, on attend qu’il s’impose à l’Ajax. Le changement d’entraîneur pourrait jouer un rôle important.





Le football marocain progresse

Le Maroc a beaucoup cherché des talents binationaux ces dernières années et Bounida correspond parfaitement à ce profil. Le football marocain est en pleine progression, comme l’a montré le titre mondial remporté par les U20.

Malgré son potentiel, Bounida n’a pour l’instant inscrit ni but ni assist avec l’Ajax. C’est l’un des jeunes les plus prometteurs, et le pays qu’il choisira pour sa carrière internationale aura un impact sur son avenir.