🎥 Deux titularisations, trois buts : un Unioniste se positionne en vue de la Coupe du Monde
Photo: © photonews
Les nouvelles sont bonnes à l'Union lors de cette trêve internationale. Hier soir, Promise David a ainsi à nouveau marqué pour le Canada.

Au Parc Duden, l'homme de cette trêve internationale est évidemment Kevin Mac Allister, qui a été appelé pour la première fois avec l'Argentine et a disputé ses premières minutes sous le maillot albiceleste. Mais la semaine a aussi fait du bien à Promise David.

Appelé avec le Canada sans discontinuer depuis le mois de mars, l'attaquant saint-gillois a une nouvelle fois été repris malgré un temps de jeu un peu plus réduit à l'Union ces dernières semaines. La sélection canadienne disputait deux matchs amicaux contre l'Équateur et le Vénézuela.

Sur le banc contre l'Équateur, David est monté pour le dernier quart d'heure contre le Vénézuela en remplacement de...Jonathan David. A son entrée au jeu, le Canada menait 0-1, ce qui lui a offert les espaces dont il raffole.

Changement gagnant

Promise David a ainsi profité des boulevards laissé pour faire le break dans les dix dernières minutes, parfaitement servi par Niko Sigur, milieu de terrain de l'Hadjuk Split.

L'attaquant de l'Union en est désormais à trois buts en huit apparitions sous le maillot canadien. Pas mal quand l'on sait qu'il ne compte que deux titularisations. Deux des trois buts proviennent même de ses rentrées au jeu. De quoi en faire un joker de luxe lors de la Coupe du Monde ?

Union SG

