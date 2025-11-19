Anderlecht a un plan clair pour Nathan De Cat... si les grands clubs se manifestent

Nathan De Cat est convoité par de grands clubs européens. Anderlecht en demande beaucoup. Mais est-ce que c'est justifié ?

Vincent Kompany a utilisé un prétexte pour se renseigner sur la possibilité de faire venir Nathan De Cat au Bayern Munich. Liverpool avait pris contact avec Neerpede, et le Borussia Dortmund est aussi intéressé.

En d’autres mots, presque tous les grands clubs européens ont coché le nom de De Cat. Mais Anderlecht n’a pas intention de laisser partir son jeune prodige facilement. Ce qui est compréhensible...

Ces derniers jours, une rumeur évoque un prix de 35 millions d’euros. Un gros montant pour un jeune de 17 ans… mais est-ce justifiable ?

Vaut-il 35 millions d’euros ?

La réponse est simple : oui. Aujourd’hui, les grands clubs européens cherchent des jeunes capables de progresser très vite, et un profil comme celui de De Cat vaut de l’or.

Ça ne signifie pas pour autant qu’Anderlecht acceptera une telle offre. Le club est conscient que sa valeur ne fera qu’augmenter au fil des saisons.

Vente avec prêt dans la foulée

Dans un scénario idéal, De Cat ne partirait qu’après la saison prochaine, pour 35 millions ou plus. Et ensuite, il serait prêté à Anderlecht pendant un ou deux ans.