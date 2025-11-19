La proposition qui a fait bondir Hein Vanhaezebrouck : "L'offre était si basse, pas loin d'être scandaleuse"

Décembre 2020 : Hein Vanhaezebrouck revient à La Gantoise, avec qui il a décroché le titre cinq ans plus tôt. Un retour qui n'a pas été facile à négocier.

Hein Vanhaezebrouck raconte l'histoire de cet automne 2020 agité au micro de Buck FM : "On m'avait déjà contacté un peu plus tôt avec la question de savoir si je voulais revenir. J'avais subi une opération qui était programmée, et médicalement, ce n'était pas possible, donc j'ai un peu repoussé".

Il restait alors sur deux ans sans club depuis son départ d'Anderlecht : "Puis j'ai reçu le feu vert des médecins pour reprendre le travail, et nous avons eu une première réunion, mais ensuite la proposition faite par Gand était tellement scandaleuse. C'est un grand mot, mais nous n'en étions pas loin", rigole-t-il.

Ivan De Witte insiste

"Pour quelqu'un qui a tant réalisé pour eux... Non, je ne voulais même pas surenchérir. C'était tellement bas que je ne me sentais pas du tout respecté, ça m'a énormément surpris.", poursuit Vanhaezebrouck.

L'ancien coach des Buffalos était déjà passé à autre chose : "J'avais dit à mon agent qu'après ça, ils ne devaient plus tenter leur chance. Si j'étais un nouvel entraîneur, d'accord, mais après ce que j'avais réalisé... Il y avait des joueurs qui gagnaient plusieurs fois ce que j'avais touché dans mon contrat précédent".

Il a donc fallu mettre beaucoup d'eau dans son vin : "La proposition ne représentait même pas 35 % de ce que j'avais auparavant. Ce n'était pas sérieux pour moi. Cela a duré encore trois semaines, le président a continué d'insister, puis j'ai discuté avec lui et ça a été rapidement réglé".