L'ancien directeur sportif de La Gantoise pourrait rebondir dans un autre club belge

Il y a un mois et demi, Arnar Vidarsson a été licencié par La Gantoise. Mais le directeur sportif islandais pourrait rebondir dans son club de coeur en Belgique.

Arnar Vidarsson (47 ans) a été directeur sportif de La Gantoise de juillet 2024 à septembre dernier. L'ancien sélectionneur de l'Islande avait avant cela coaché les U23 gantois. Mais les Buffalos ont décidé de s'en séparer après une période très difficile la saison passée.

Le futur de Vidarsson, cependant, pourrait demeurer en Belgique. En effet, la Gazet van Antwerpen nous apprend que le Sporting Lokeren, qui se cherche un nouveau directeur sportif suite à la démission de Karel Fraeye, aurait placé l'Islandais en tête de ses priorités.

Arnar Vidarsson à Lokeren ?

Ce ne serait pas une surprise, tant Arnar Vidarsson est connu comme le loup blanc en Pays de Waes. Lokeren a été le premier club étranger pour lequel l'international islandais a évolué, de 1997 à 2006 (235 matchs).

Après avoir fini sa carrière au Cercle de Bruges, et y avoir entamé sa carrière d'entraîneur, Vidarsson est revenu au Daknam en 2015. Jusqu'en 2019, il a été successivement entraîneur adjoint, coach des U21 ou encore entraîneur intérimaire.

Aucun accord n'a été trouvé pour ce retour par la grande porte d'Arnar Vidarsson. Après son départ de Lokeren, l'ancien milieu de terrain était retourné en Islande, devenant entraîneur des Espoirs puis sélectionneur de l'équipe nationale A (2020-2023).