Manchester United craque pour un Diable Rouge : un transfert en vue cet hiver ?

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Manchester United craque pour un Diable Rouge : un transfert en vue cet hiver ?

Jorthy Mokio est en ce moment l'un des plus grands talents de l'Ajax. Le club d'Amsterdam voudrait le prolonger mais plusieurs grands clubs suivent sa situation de près.

Jorthy Mokio progresse tranquillement à l'Ajax, mais son nom commence à faire du bruit. Le milieu défensif belge avait quitté La Gantoise à l’été 2024 pour tenter une nouvelle aventure à l’Ajax, où il espérait franchir un palier.

Il avait fait ses débuts professionnels en octobre 2024 en Europa League contre Qarabag, un moment important pour lui. Depuis, son temps de jeu est limité, mais ça n’empêche pas plusieurs clubs d’Europe de suivre sa situation de très près.

Manchester United l'observe

Selon Sacha Tavolieri, Manchester United ferait partie des équipes intéressées par son profil. Les dirigeants apprécieraient sa progression et son potentiel. Newcastle se montrerait également attentif, tout comme l’Eintracht Francfort en Bundesliga.

L’Ajax souhaite prolonger son contrat, qui prend fin en juin 2027, mais n’a pas encore réussi à le convaincre. John Heitinga avait été licencié et ne le faisait pas beaucoup jouer.

Sa valeur marchande est estimée à environ 8 millions d’euros par Transfermarkt. Un prix accessible pour un joueur de 17 ans.

Jorthy Mokio

