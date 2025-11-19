Pourquoi Vandenhaute est-il parti ? Les dessous de l'histoire

Marc Coucke a obtenu ce qu'il voulait : Wouter Vandenhaute a quitté Anderlecht. Une nouvelle qui n'a surpris absolument personne au Lotto Park.

Quelques heures avant le choc entre Anderlecht et le Club Bruges, simple hasard ou non, les supporters mauves ont appris le départ de Wouter Vandenhaute. Ses actions ont été rachetées par Geert Duyck.

En coulisses, il se passait pas mal de choses au Lotto Park depuis un moment. Pour Duyck, il était clair qu’un choix devait être fait au sein de Mauvavie.

Tensions impossibles à gérer

La tension entre Coucke et Vandenhaute était devenue ingérable. Et Duyck ne voulait plus être associé à l’ancien président d’Anderlecht.

La raison est purement professionnelle. Duyck évolue dans les plus hauts cercles financiers londoniens où la discrétion est essentielle. Le fait que, à cause de Vandenhaute, une partie des supporters d’Anderlecht le visait n’a rien arrangé.

Un choix très logique

Le choix entre Duyck et Vandenhaute était logique. La mauvaise relation avec Coucke a joué, et la puissance financière de Duyck a aussi pesé dans la balance.