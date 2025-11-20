"C'est tout droit" : voici l'adversaire largement abordable de la RDC en barrage de la Coupe du monde

La République démocratique du Congo n'a plus qu'un match à remporter pour se qualifier officiellement pour la Coupe du monde 2026. Les hommes de Sébastien Desabre devront s'imposer face au vainqueur du duel entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque.

Vainqueure des barrages africains d’accession à la Coupe du monde 2026 en s’imposant face au Cameroun et au Nigéria, la République démocratique du Congo n’a plus qu’une marche à franchir pour valider son billet pour le Mondial.

En mars, au Mexique, les hommes de Sébastien Desabre devront terminer parmi les deux meilleures équipes d’un mini-tournoi intercontinental pour se qualifier officiellement pour la Coupe du monde. Le tirage au sort de ce mini-tournoi a été effectué ce jeudi.

Le destin sourit au Congo

Tête de série grâce à son classement FIFA et déjà assurée du tour suivant, la République démocratique du Congo affrontera le vainqueur de la confrontation entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque.

Un adversaire largement jouable, qui devrait permettre aux huit anciens jeunes belges de disputer le premier tournoi mondial de leur carrière. Un tirage favorable, puisque de l’autre côté du tableau, la compétition s’annonce bien plus serrée.

En effet, l’Irak est tête de série et affrontera le vainqueur du match Bolivie - Suriname. Les Boliviens semblent favoris, mais le parcours des Sud-Américains s’annonce plus semé d’embûches que celui des Congolais.