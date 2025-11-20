Les premiers mots de Philippe Clément à Norwich : "Je vois le potentiel du club"

Photo: © photonews
Philippe Clément a créé la surprise cette semaine en devenant le nouvel entraîneur de Norwich City, actuellement avant-dernier du Championship. Le Belge de 51 ans a expliqué les raisons de son arrivée en Angleterre.

Sans club depuis son départ des Glasgow Rangers en février, Philippe Clément a créé la surprise cette semaine en devenant le nouvel entraîneur de Norwich City, avant-dernier de la deuxième division anglaise. Présenté devant la presse locale ce jeudi, le Belge de 51 ans, trois fois champion de Belgique avec le Club Bruges (2) et le Racing Genk (1), a donné les raisons de son arrivée.

"Après avoir rencontré les propriétaires et écouté leurs ambitions pour le club, j'ai été convaincu que c'était la meilleure décision à prendre. Ils ont de grands projets pour l'avenir. Mais bien sûr, notre travail à court terme consiste à redresser la situation actuelle et à redonner confiance à tout le monde", cite la BBC.

Philippe Clément a de grandes ambitions avec Norwich

Philippe Clément n'a pas seulement signé à Norwich pour une mission de sauvetage à court terme. Il ne s'agira que de la première étape de la remontée du club. "Je vois également le potentiel du club et du groupe de joueurs, et je me sens tout à fait prêt à relever le défi qui nous attend", a-t-il expliqué.

Son arrivée a aussi été commentée par le directeur sportif du club, Ben Knapper. "Nous sommes tous très heureux d'accueillir Philippe et Stephan (son adjoint, qui s'est aussi exprimé) à Norwich City. Dès que nous avons su qu'il était possible de les faire venir ici, nous n'avons pas hésité", a-t-il assuré.

Lire aussi… Philippe Clément a refusé plusieurs offres pour signer à Norwich : "Ce n'était pas le bon moment d'y aller""Philippe est un entraîneur principal extrêmement expérimenté et réputé, dont les valeurs et les convictions correspondent clairement aux nôtres. Il apportera un leadership fort et une expérience impressionnante, ayant entraîné certains des plus grands clubs d'Europe. Son approche méthodique et son analyse détaillée de notre situation actuelle, ainsi que sa volonté de faire avancer les choses, ont été évidentes pour nous tous", a-t-il conclu.

