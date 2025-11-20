Mauvais choix d'Olivier Renard ou erreur de Besnik Hasi ? "Si Özcan était titulaire, il vaudrait 15 millions"

Mauvais choix d'Olivier Renard ou erreur de Besnik Hasi ? "Si Özcan était titulaire, il vaudrait 15 millions"
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4307

Yasin Özcan et Mihajlo Ilic ont rejoint le Sporting d'Anderlecht sous la forme d'un prêt avec option d'achat, mais les deux défenseurs centraux ne reçoivent pas leur chance. Un mauvais coup d'Olivier Renard ? Le directeur sportif des Mauves se justifie.

Le premier mercato estival d'Olivier Renard au Sporting d'Anderlecht a été assez critiqué. Premièrement pour ne pas avoir vendu les joueurs excédentaires, deuxièmement pour ne pas avoir suffisamment renforcé le noyau.

Plusieurs coups tentés par le directeur sportif des Mauves n'ont pas porté leurs fruits, à commencer par les prêts de Yasin Özcan et Mihajlo Ilic. Les deux défenseurs centraux, loués respectivement par Aston Villa et Bologne, comptent ensemble un peu plus de 120 minutes de jeu avec l'équipe première d'Anderlecht.

Olivier Renard justifie les prêts de Yasin Özcan et Mihajlo Ilic

Leur valeur marchande est pourtant importante, tout comme les attentes qui entouraient leur arrivée. Le Sporting d'Anderlecht est-il en train de jeter de l'argent par les fenêtres avec ces deux joueurs talentueux mais inutilisés ? Olivier Renard s'est défendu, dans les colonnes de nos confrères de la Dernière Heure.

"On paie zéro euro pour leur prêt. L'option d'achat pour Özcan est correcte : 8 millions. S'il est titulaire à Anderlecht, sa valeur monterait à 15 millions. On a vu ce qui s'est passé avec Simic", a d'abord lancé Olivier Renard, avant de poursuivre.

Si Özcan était titulaire à Anderlecht, sa valeur monterait à 15 millions"

"Özcan fait partie d'une liste mondiale de 100 joueurs de moins de 20 ans qui ont la plus grande valeur marchande. Il a joué plus de 100 matchs en Turquie. Et Ilic vient de Bologne, qui est dans le top 10 des clubs avec la plus grande réussite au niveau des investissements et reventes."

Le directeur sportif estime donc que ses choix étaient bons et qu'il a bien fait d'attirer ces deux joueurs à Anderlecht. En attendant, Besnik Hasi ne semble pas de son avis, et ils pourraient tous deux être renvoyés dans leur club dès le mercato hivernal.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Yasin Özcan
Mihajlo Ilic

Plus de news

Pots (presque) confirmés : voici les adversaires potentiels des Diables Rouges à la Coupe du monde 2026

Pots (presque) confirmés : voici les adversaires potentiels des Diables Rouges à la Coupe du monde 2026

15:30
🎥 Dimanche, l'un des épisodes les plus insolites de l'histoire du football belge refera surface

🎥 Dimanche, l'un des épisodes les plus insolites de l'histoire du football belge refera surface

14:40
La Belgique aurait pu retrouver l'Italie, Brian Riemer pas épargné : le tirage au sort des barrages européens

La Belgique aurait pu retrouver l'Italie, Brian Riemer pas épargné : le tirage au sort des barrages européens

15:00
Luc Nilis à cœur ouvert sur son addiction : "On ment, on trompe... ça m'a coûté mon mariage"

Luc Nilis à cœur ouvert sur son addiction : "On ment, on trompe... ça m'a coûté mon mariage"

11:00
Leur avenir au club en dépend : plusieurs joueurs du Standard joueront gros dans les prochaines semaines

Leur avenir au club en dépend : plusieurs joueurs du Standard joueront gros dans les prochaines semaines

14:20
"C'est tout droit" : voici l'adversaire largement abordable de la RDC en barrage de la Coupe du monde

"C'est tout droit" : voici l'adversaire largement abordable de la RDC en barrage de la Coupe du monde

14:00
1
Il n'y aura pas que du football à la Zebrarena : le plan de Mehdi Bayat, qui pense déjà à l'inauguration

Il n'y aura pas que du football à la Zebrarena : le plan de Mehdi Bayat, qui pense déjà à l'inauguration

12:00
1
Le Standard et Charleroi bientôt enfin représentés chez les Diables ? Les chiffres vont dans ce sens, mais...

Le Standard et Charleroi bientôt enfin représentés chez les Diables ? Les chiffres vont dans ce sens, mais...

13:00
Pas encore ce week-end, mais pour bientôt : deux retours importants se profilent au Racing Genk

Pas encore ce week-end, mais pour bientôt : deux retours importants se profilent au Racing Genk

12:20
"Ils sont autant Belges que Congolais" : huit anciens Diablotins en RDC ? Sébastien Desabre donne les raisons

"Ils sont autant Belges que Congolais" : huit anciens Diablotins en RDC ? Sébastien Desabre donne les raisons

11:20
Incendié pour son forfait chez les Diables, Thibaut Courtois brise le silence : "Ces critiques m'ont surpris"

Incendié pour son forfait chez les Diables, Thibaut Courtois brise le silence : "Ces critiques m'ont surpris"

12:40
Un grand constat pour Rudi Garcia : un Diable Rouge a gagné sa place, l'autre doit l'avoir perdue Analyse

Un grand constat pour Rudi Garcia : un Diable Rouge a gagné sa place, l'autre doit l'avoir perdue

11:40
Philippe Clément a refusé plusieurs offres pour signer à Norwich : "Ce n'était pas le bon moment d'y aller"

Philippe Clément a refusé plusieurs offres pour signer à Norwich : "Ce n'était pas le bon moment d'y aller"

10:30
🎥 20 M€ pour des installations ultramodernes : le plus beau centre d'entraînement de Belgique bientôt prêt

🎥 20 M€ pour des installations ultramodernes : le plus beau centre d'entraînement de Belgique bientôt prêt

09:30
Tueur en interview ? Jamais sa langue en poche ? Thibaut Courtois se défend : "Des choses doivent être dites"

Tueur en interview ? Jamais sa langue en poche ? Thibaut Courtois se défend : "Des choses doivent être dites"

10:00
Pourquoi Vandenhaute est-il parti ? Les dessous de l'histoire

Pourquoi Vandenhaute est-il parti ? Les dessous de l'histoire

23:00
Anderlecht a un plan clair pour Nathan De Cat... si les grands clubs se manifestent

Anderlecht a un plan clair pour Nathan De Cat... si les grands clubs se manifestent

21:40
Réunion entre politiques et clubs belges pour de nouveaux stades : les ministres déconnectés de la réalité ?

Réunion entre politiques et clubs belges pour de nouveaux stades : les ministres déconnectés de la réalité ?

08:01
La descente aux enfers pour Wout Faes : son club lourdement sanctionné et menacé de relégation

La descente aux enfers pour Wout Faes : son club lourdement sanctionné et menacé de relégation

09:00
Résultat historique lors de l'élection du Footballeur africain de l'année

Résultat historique lors de l'élection du Footballeur africain de l'année

08:30
Au centre des discussions, puis incontesté : Thibaut Courtois évoque le cas Kylian Mbappé au Real Madrid

Au centre des discussions, puis incontesté : Thibaut Courtois évoque le cas Kylian Mbappé au Real Madrid

07:40
Les matchs des Diables à la Coupe du monde pendant la nuit chez nous ? Plusieurs scénarios possibles

Les matchs des Diables à la Coupe du monde pendant la nuit chez nous ? Plusieurs scénarios possibles

07:20
"En Belgique, on a tendance à être vite négatif" : Felice Mazzu recadre le débat autour des Diables Rouges

"En Belgique, on a tendance à être vite négatif" : Felice Mazzu recadre le débat autour des Diables Rouges

07:00
Continuer avec Rudi Garcia ou un autre sélectionneur ? Vincent Mannaert hésiterait

Continuer avec Rudi Garcia ou un autre sélectionneur ? Vincent Mannaert hésiterait

06:30
🎥 Le cri du cœur de Thomas Meunier, qui répond aux critiques : "Les Diables, ce n'est pas le Club Med" Interview

🎥 Le cri du cœur de Thomas Meunier, qui répond aux critiques : "Les Diables, ce n'est pas le Club Med"

06:00
Dodi Lukebakio touché face au Liechtenstein : son club confirme la mauvaise nouvelle

Dodi Lukebakio touché face au Liechtenstein : son club confirme la mauvaise nouvelle

23:50
Toby Alderweireld tranche : "c'est le duo idéal" pour diriger la défense des Diables Rouges

Toby Alderweireld tranche : "c'est le duo idéal" pour diriger la défense des Diables Rouges

22:30
2
Rudi Garcia en danger ? Deux anciens Diables Rouges exigent des réponses

Rudi Garcia en danger ? Deux anciens Diables Rouges exigent des réponses

22:00
1
DAZN bloqué en Belgique : voici pourquoi c'est si compliqué

DAZN bloqué en Belgique : voici pourquoi c'est si compliqué

21:00
Un Diable Rouge fait son retour avant d'affronter le Club de Bruges en Ligue des champions

Un Diable Rouge fait son retour avant d'affronter le Club de Bruges en Ligue des champions

21:20
Manchester United craque pour un Diable Rouge : un transfert en vue cet hiver ?

Manchester United craque pour un Diable Rouge : un transfert en vue cet hiver ?

20:30
Mondial 2026 : une très bonne nouvelle tombe pour les Diables Rouges

Mondial 2026 : une très bonne nouvelle tombe pour les Diables Rouges

20:00
Snobé en 2022, Charles De Ketelaere veut peser sur le Mondial : "On ne voulait pas répondre aux critiques" Interview

Snobé en 2022, Charles De Ketelaere veut peser sur le Mondial : "On ne voulait pas répondre aux critiques"

19:40
Préparez-vous : voici où suivre les derniers matchs des Diables Rouges avant le Mondial

Préparez-vous : voici où suivre les derniers matchs des Diables Rouges avant le Mondial

19:20
"Bonne chance avec votre choix low cost" : quand l'un des prétendants aux Diables taclait la fédération

"Bonne chance avec votre choix low cost" : quand l'un des prétendants aux Diables taclait la fédération

19:00
2
Quand Besnik Hasi frustrait un ancien espoir d'Anderlecht : "Je voulais être prêté à Zulte Waregem"

Quand Besnik Hasi frustrait un ancien espoir d'Anderlecht : "Je voulais être prêté à Zulte Waregem"

19/11

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 21/11 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 22/11 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 22/11 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 22/11 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 23/11 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved