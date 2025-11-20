Mauvais choix d'Olivier Renard ou erreur de Besnik Hasi ? "Si Özcan était titulaire, il vaudrait 15 millions"

Yasin Özcan et Mihajlo Ilic ont rejoint le Sporting d'Anderlecht sous la forme d'un prêt avec option d'achat, mais les deux défenseurs centraux ne reçoivent pas leur chance. Un mauvais coup d'Olivier Renard ? Le directeur sportif des Mauves se justifie.

Le premier mercato estival d'Olivier Renard au Sporting d'Anderlecht a été assez critiqué. Premièrement pour ne pas avoir vendu les joueurs excédentaires, deuxièmement pour ne pas avoir suffisamment renforcé le noyau.

Plusieurs coups tentés par le directeur sportif des Mauves n'ont pas porté leurs fruits, à commencer par les prêts de Yasin Özcan et Mihajlo Ilic. Les deux défenseurs centraux, loués respectivement par Aston Villa et Bologne, comptent ensemble un peu plus de 120 minutes de jeu avec l'équipe première d'Anderlecht.

Olivier Renard justifie les prêts de Yasin Özcan et Mihajlo Ilic

Leur valeur marchande est pourtant importante, tout comme les attentes qui entouraient leur arrivée. Le Sporting d'Anderlecht est-il en train de jeter de l'argent par les fenêtres avec ces deux joueurs talentueux mais inutilisés ? Olivier Renard s'est défendu, dans les colonnes de nos confrères de la Dernière Heure.

"On paie zéro euro pour leur prêt. L'option d'achat pour Özcan est correcte : 8 millions. S'il est titulaire à Anderlecht, sa valeur monterait à 15 millions. On a vu ce qui s'est passé avec Simic", a d'abord lancé Olivier Renard, avant de poursuivre.

Si Özcan était titulaire à Anderlecht, sa valeur monterait à 15 millions"

"Özcan fait partie d'une liste mondiale de 100 joueurs de moins de 20 ans qui ont la plus grande valeur marchande. Il a joué plus de 100 matchs en Turquie. Et Ilic vient de Bologne, qui est dans le top 10 des clubs avec la plus grande réussite au niveau des investissements et reventes."

Le directeur sportif estime donc que ses choix étaient bons et qu'il a bien fait d'attirer ces deux joueurs à Anderlecht. En attendant, Besnik Hasi ne semble pas de son avis, et ils pourraient tous deux être renvoyés dans leur club dès le mercato hivernal.