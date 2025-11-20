Résultat historique lors de l'élection du Footballeur africain de l'année

Résultat historique lors de l'élection du Footballeur africain de l'année

Achraf Hakimi a été élu joueur africain de l'année. Il devance Mohammed Salah et Victor Osimhen (ancien joueur de Charleroi). Le Marocain est récompensé pour une saison lors de laquelle il a pratiquement tout gagné avec le PSG.

Achraf Hakimi a été élu joueur africain de l'année, ce mercredi soir. Il a devancé Mohammed Salah et Victor Osimhen, l'ancien joueur de Charleroi, pour s'offrir le couronnement après une saison historique au PSG.

Le défenseur latéral de 27 ans a quasiment tout gagné avec le club parisien. Le PSG a remporté la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des Champions et la Supercoupe d'Europe la saison dernière.

Un seul trophée a donc manqué à Paris : la Coupe du monde des clubs, perdue en finale contre Chelsea. Le PSG a remporté toutes les autres compétitions auxquelles il a participé, faisant d'Achraf Hakimi un gagnant évident. Il succède à Ademola Lookman, lauréat l'an dernier après son triplé en finale d'Europa League avec l'Atalanta.

Une première depuis 1973 !

Fait remarquable, Achraf Hakimi est le premier défenseur à remporter le titre de footballeur africain de l'année depuis le Congolais Bwanga Tshimen en 1973.

International marocain et parmi les capitaines du PSG, il a été blessé par Luis Díaz en Ligue des Champions, qui a été exclu. Achraf Hakimi ne fera pas son retour sur les terrains avant 2026 et essayera d'être rétabli pour la Coupe d'Afrique des Nations, où il devrait jouer un rôle majeur avec les Lions de l'Atlas.

