Un ancien coéquipier bien connu de Kevin De Bruyne à Manchester City raccroche les crampons

Fernandinho met définitivement un terme à sa carrière de footballeur professionnel. Après un dernier passage au Brésil, il a choisi de raccrocher les crampons.

La star brésilienne a évolué sous les couleurs de l'Atlético Paranaense, son club formateur au Brésil, où il a fait ses débuts professionnelles (2002-2005) avant de rejoindre le Chakhtar Donetsk (2005-2013), Manchester City (2013-2022) et enfin dans son club formateur pour terminer sa carrière (2022-2025).

À l’âge de 40 ans, il a annoncé la nouvelle au micro du média brésilien geGlobo. "Je suis déjà fatigué. Je me suis déjà épuisé en courant pendant un peu plus de 30 minutes aujourd’hui," souligne-t-il.

Plus de motivation

Avant d'ajouter : "Dans le football, rien ne me motive plus, j’ai déjà accompli beaucoup de choses dans ce sport. J’ai profité de tout ce que je pouvais. Maintenant, c’est le moment de profiter de ma famille."

Quintuple vainqueur de la Premier League, le Brésilien a remporté un total de 13 trophées durant ses grandes années avec Manchester City. En Angleterre, il a pu côtoyer le Diable Rouge Kevin De Bruyne durant de longues années.

Avec les Sky Blues, il a disputé pas moins de 383 matchs pour 26 buts marqués et 32 passes décisives délivrées. Il est évidemment considéré comme une légende de Manchester City.