Un top club européen prêt à frapper très fort : 200 millions d'euros (!) pour Erling Haaland ?

Erling Haaland reste inarrêtable cette saison, avec déjà 22 buts en 19 matchs. Le PSG fait de lui la priorité absolue pour l'été prochain et prépare, selon Fichajes, une offre record.

Erling Haaland est considéré par beaucoup comme le meilleur attaquant du monde à l’heure actuelle. L’attaquant norvégien en est déjà à 22 buts en 19 matchs cette saison. Des chiffres incroyables.

Il serait un renfort monumental pour n’importe quel club au monde. Et un top club européen oserait désormais réellement rêver de l’attirer. Le PSG ferait de lui sa priorité absolue pour le mercato estival.

Des attaquants devraient partir, tandis que Luis Enrique estime que Haaland s’intégrerait parfaitement dans son projet. Il pourrait y évoluer aux côtés de Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola et Doué, tous capables de le servir depuis les ailes.

Le PSG prêt à frapper un grand coup pour Erling Haaland ?

Selon Fichajes, le club parisien préparerait même une offre hors normes de 200 millions d’euros. Paris veut retrouver une figure emblématique, ce qui lui manque depuis le départ de Kylian Mbappé.

Mais Manchester City ne se laissera pas impressionner par l’argent : le club souhaite conserver Haaland et n’envisage pas de transfert. Le média précise toutefois que si Haaland lui-même venait à faire pression et à demander un départ, les négociations deviendraient possibles. De quoi maintenir l’espoir du côté de Paris. Cette information reste cependant à prendre avec des pincettes.