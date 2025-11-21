"Ce n'est pas une saison parfaite" : Vincent Kompany veut encore rendre le Bayern plus fort

En conférence de presse, Vincent Kompany est revenu ce vendredi sur la fin de série du Bayern après son nul face à l'Union Berlin (2-2). Cela devait vraisemblablement arriver un jour. Il veut que son équipe continue de progresser pour devenir encore plus forte.

Il se veut humble et prudent : "Nous avons déjà fait match nul contre l'Union cette saison. Nous n'avons pas gagné le dernier match, nous ne l'avons pas oublié, ce n'est pas une saison parfaite."

"Il faut toujours être fort en fin de saison ; ce que l’on fait en début de saison est du bonus. Nous voulons être encore plus forts en fin de saison," poursuit l'entraîneur belge.

Un Bayern encore plus fort ?

Il veut que son équipe continue de progresser : "Si nos performances sont bonnes maintenant, ce ne sera pas facile, mais nous voulons être encore plus forts en fin de saison que nous ne le sommes actuellement."

Vincent Kompany insiste sur l'importance d'avoir une progression constante. Il sait que tout peut aller très vite dans le football. En conférence de presse, il ne s'est jamais montré surexcité par la série de victoires qui s'est finalement terminée à seize.

Ce samedi, les Bavarois se déplaceront à Fribourg pour le compte de la onzième journée de Pro League. Vincent Kompany sait que ce ne sera pas évident, mais espère bien renouer avec la victoire.