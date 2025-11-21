La blessure de trop : Zinho Vanheusden et le football professionnel, c'est terminé

La blessure de trop : Zinho Vanheusden et le football professionnel, c'est terminé
Il y a une semaine, Zinho Vanheusden s'est à nouveau déchiré les ligaments croisés. Il a annoncé aujourd'hui raccrocher les crampons à 26 ans.

En signant à Marbella, Zinho Vanheusden voulait gagner de la tranquilité, celle de pouvoir revenir en forme à son rythme. Mais le soleil espagnol n'a pas aidé quant à sa fragilité musculaire. De nouveau sur la touche jusqu'en fin de saison, l'ancien Diable Rouge a décidé d'arrêter les frais. Sur ses réseaux sociaux, il a annoncé son départ à la retraite.

"Aujourd'hui, je prends une décision que je n'aurais jamais cru devoir prendre à mon âge. Après 22 ans de football – depuis l'âge de quatre ans jusqu'à aujourd'hui – ma carrière de footballeur professionnel prend fin", commence-t-il.

"Le football a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Il m'a offert une vie dont je n'aurais jamais osé rêver enfant. Des années à supporter mon club préféré avec mon père à Sclessin, puis à jouer une centaine de matchs pour eux, à marquer pour les Ultras, et même à avoir l'honneur d'être capitaine. Et ce n'était pas tout… J'ai eu la chance de faire mes débuts en équipe nationale et de jouer en Serie A. Autant de choses qui me paraissaient irréelles à mes débuts", poursuit Vanheusden.

Toujours le même combat

Poursuivre n'était plus possible : "Malgré tous ces bons moments, ces dernières années ont été difficiles. Bien plus difficiles que je ne l'ai jamais laissé paraître. Blessures, opérations, injections, médicaments… J'ai tout donné pour revenir, mais à chaque fois, c'était plus dur. Je cherchais constamment à atteindre mon meilleur niveau, jouant trop souvent malgré la douleur, et vivant après chaque entraînement ou match dans l'incertitude quant à la réaction de mon corps le lendemain. Je me suis battu sans relâche pour devenir le joueur que je voulais être, mais à chaque fois, un nouveau combat se dressait sur mon chemin".

Il a donc dû prendre sa décision à contre-coeur : "Au fond de moi, je rêverai toujours d'être footballeur, mais mon corps me dit depuis quelque temps qu'il en a assez. C'est pourquoi, par respect pour moi-même, ma santé et mes responsabilités de père, je prends cette décision. Aussi étrange que cela puisse paraître d'écrire cela, je veux pouvoir marcher sans douleur, jouer avec mon fils et profiter de la vie en famille… Je ne sais pas ce que ce sera de me réveiller sans football, mais je vais le découvrir maintenant".

Zinho Vanheusden raccroche ainsi les crampons à 26 ans, après 135 matchs professionnels, dont 100 pour le Standard et un pour les Diables Rouges. Ou serait-il avec des 'si' et moins de blessures ? Nous n'aurons jamais la réponse. Aujourd'hui, la question la plus importante pour lui reste de trouver un quotidien où aucune barrière ne viendra le freiner dans ce qu'il aime.

