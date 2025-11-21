Le joueur du mois est connu en Pro League, et il évolue dans un club wallon !

Le joueur du mois est connu en Pro League, et il évolue dans un club wallon !
En grande forme avec la RAAL, Marcos Peano a reçu une magnfique récompense. Il a été élu joueur du mois d'ocotbre en Pro League.

Cette récompense est remise par la Pro League en partenariat avec La DH Les Sports + et la RTBF. Le mois précédent, c’est Adem Zorgane, milieu de l’Union Saint-Gilloise, qui avait été récompensé.

En octobre, Marcos Peano a disputé un total de trois matchs. Au total, il n’a encaissé qu’un seul petit but face au KRC Genk. Hormis ce but encaissé, il n’a fait que réaliser des arrêts impressionnants, ce qui lui a valu cette récompense.

Face aux Limbourgeois, par exemple, il avait sauvé un ballon dans les derniers instants. Un geste de grande classe qui avait permis à son équipe de tenir le match nul (1-1).

Lors de ce mois d’octobre, les Louviérois ont réalisé trois matchs nuls. Les deux autres rencontres de Pro League, contre Zulte Waregem et Westerlo, se sont soldées sur un score nul et vierge. Il avait déjà été élu joueur du mois d'octobre chez les Loups

Marcos Peano est inévitablement l’un des gardiens de ce début de saison en Pro League. Une simple confirmation de ce qu’il montrait déjà avec les Loups la saison dernière en Challenger Pro League, où il avait par exemple réalisé une énorme prestation lors du match nul entre le RFC Liège et son équipe (1-1), le 9 mars 2025.

