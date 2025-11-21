Un jeune crack de Pro League se fait remarquer à la Coupe du monde U17

La Coupe du monde U17 se déroule en ce moment au Qatar. Un joueur du KV Malines s'y montre particulièrement intéressant.

Moncef Zekri, arrière gauche du KV Malines, a joué un rôle crucial pour le Maroc en huitièmes de finale. Les Lions de l’Atlas y affrontaient le Mali, une autre nation africaine.

Le Malinois a livré une excellente prestation. Il a délivré deux assists et a ainsi guidé son pays vers une spectaculaire victoire 3-2. Les buts marocains ont été inscrits par Ziyad Baha et Ismail El Aoud (2x).

Le Maroc fait face à un gros défi

Moncef Zekri et le Maroc s’apprêtent désormais à relever un défi de taille. En quarts de finale, ils affronteront en effet le Brésil, l’un des favoris pour le titre au Moyen-Orient. Le match aura lieu ce vendredi 21 novembre à 16h45.

Le KV Malines suit de près les performances de son joueur, comme en témoigne un post publié sur le réseau social X. Les Malinois lui souhaitent bonne chance pour la suite. "Bonne chance, Moncef, et toute l’équipe !", peut-on lire.

Âgé de seulement 17 ans, Zekri avait déjà eu l’occasion de jouer plusieurs fois avec l’équipe première la saison dernière. Il compte aujourd’hui 13 apparitions avec le noyau A. Il a également prolongé son contrat plus tôt cette année, jusqu’à la mi-2028, ce qui laisse penser que le KVM pourra encore profiter de ses services un bon moment.